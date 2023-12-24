Действительно ли Путин стремится как можно быстрее завершить войну с Украиной — объяснение ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

Действительно ли Путин стремится как можно быстрее завершить войну с Украиной — объяснение ГУР

Владимир Путин
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам представителей украинской разведки, кремлевский диктатор Владимир Путин действительно хотел бы как можно быстрее завершить войну против Украины, однако она должна завершиться исключительно на условиях Украины.

Что известно о стремлении Кремля к скорейшему завершению войны

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, война должна быть завершена в соответствии с требованиями международного права и исключительно на условиях Украины.

Накануне журналисты американского издания The New York Times выпустили материал, в котором со ссылкой на источники отмечается, что военный преступник и кремлевский диктатор Владимир Путин посылает западным государствам сигналы о желании как можно быстрее завершить войну против Украины.

По словам двух близких к Кремлю бывших высокопоставленных российских чиновников, а также американских и международных чиновников, Путин предлагает заморозить боевые действия на нынешних линиях.

Такие же сигналы Путин также посылал годом ранее – осенью 2022 года.

Он действительно готов остановиться на нынешних позициях. Он не желает отступать ни на метр, – утверждает один из бывших российских чиновников.

Что говорят в ГУР

Юсов отметил, что Кремль действительно стремится к быстрому завершению войны, однако Украина согласна на это только на собственных условиях.

Конечно, они бы хотели поскорее закончить вторжение. Другое дело – на каких условиях. С точки зрения украинского интереса и международного права: Россия – это преступник и должна быть наказана. Украина, конечно, заинтересована в том, чтобы закончилась геноцидная война, но с восстановлением нашей территориальной целостности и наказанием преступников, - подчеркнул представитель ГУР.

По его словам, подобные публикации в западных СМИ нужно внимательно анализировать.

Но в то же время такие материалы демонстрируют, что Запад не забыл Украину.

Такие материалы даже хорошо, потому что это отрицает то, что мир забыл об Украине. Мы видим сейчас целый ряд посвященных Украине материалов на первых страницах ведущих изданий. Это часто дискуссионные материалы, и мы должны занимать нашу проактивную позицию, - подчеркнул Юсов.

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