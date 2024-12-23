Широко поширена думка, що слони нібито бояться мишей, попри власні великі розміри у порівнянні з крихітною мишею, однак чи насправді це так?

Чи справді слони бояться мишей

Твердження про те, що слони терпіти не можуть мишей і щурів вперше озвучив римський історик та письменник Пліній Старший. Після цього це твердження широко поширилось.

Представники організації Глобального притулку для слонів зазначають, що колись була поширена теорія, що нібито миша може залізти у хобот до слона. Однак, скоріш за все, це неправда, адже слони можуть просто видути їх.

Також слони мають м'ясистий надгортанник, який не дозволить миші дістатися до будь-яких делікатних внутрішніх органів.

Слон і миша

Чого насправді бояться слони

Однак очі в слонів розташовані по боках голови, що дозволяє їм дуже добре бачити з боків, проте все, що попереду — є для них сліпою зоною.

Існує ймовірність того, що гризуни можуть таки непомітно підкрастись до слона.

У дикій природі все, що раптово пробігає або прослизає повз слона, може налякати його. Це не обов'язково повинна бути миша — собаки, коти, змії або будь-яка тварина, яка робить різкі рухи ногами слона, може налякати його, — пояснює дослідник поведінки та інтелекту слонів з Кембриджського університету в Англії Джош Плотнік. Поширити

На думку дослідників, слон боїться не самої миші, а будь-чого несподіваного поблизу себе.

До прикладу, слони Азії ділять своє середовище проживання з королівськими кобрами, які є найдовшими отруйними зміями у світі, отрути якої може теоретично вбити слона.

Шкіра і потенціал штампування значною мірою захищають їх від таких укусів, але хобот і молоді слони особливо вразливі, тому навіть ці гіганти дадуть зміям широку дорогу — якщо знають, де вони знаходяться, — пояснюють аналітики з National Geographic. Поширити

Також у разі загрози або несподіванки, слони можуть розправити вуха, які, у випадку африканського слона, є найбільшими серед усіх тварин на планеті.