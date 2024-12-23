Широко распространено мнение, что слоны якобы боятся мышей, несмотря на собственные большие размеры по сравнению с крохотной мышью, однако на самом ли деле это так?

Действительно ли слоны боятся мышей

Утверждение о том, что слоны терпеть не могут мышей и крыс впервые озвучил римский историк и писатель Плиний Старший. После этого это утверждение широко распространилось.

Представители организации Глобального приюта для слонов отмечают, что когда-то была распространена теория, что якобы мышь может залезть в хобот к слону.

Также у слонов есть мясистый надгортанник, который не позволит мыши добраться до любых деликатных внутренних органов.

Слон и мышь

Чего на самом деле боятся слоны

Однако глаза у слонов расположены по бокам головы, что позволяет им очень хорошо видеть по бокам, однако все, что впереди — для них слепая зона.

Существует вероятность того, что грызуны могут незаметно подкрасться к слону.

В дикой природе все, что внезапно пробегает или проскальзывает мимо слона, может испугать его. Это не обязательно должна быть мышь — собаки, кошки, змеи или любое животное, совершающее резкие движения ногами слона, может испугать его, — объясняет исследователь поведения и интеллекта слонов из Кембриджского университета в Англии Джош Плотник. Поделиться

По мнению исследователей, слон боится не самой мыши, а чего-либо неожиданного вблизи себя.

К примеру, слоны Азии делят свою среду обитания с королевскими кобрами, которые являются самыми длинными ядовитыми змеями в мире, яды которой могут теоретически убить слона.

Кожа и потенциал штамповки в значительной степени защищают их от таких укусов, но хобот и молодые слоны особенно уязвимы, поэтому даже эти гиганты дадут змеям широкую дорогу — если знают, где они находятся, — объясняют аналитики из National Geographic. Поделиться

Также в случае угрозы или неожиданности, слоны могут расправить уши, которые в случае африканского слона являются самыми большими среди всех животных на планете.