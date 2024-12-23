Действительно ли слоны боятся мышей — неожиданный ответ исследователей
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Действительно ли слоны боятся мышей — неожиданный ответ исследователей

Слон и мышь
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Источник:  IFLScience

Широко распространено мнение, что слоны якобы боятся мышей, несмотря на собственные большие размеры по сравнению с крохотной мышью, однако на самом ли деле это так?

Главные тезисы

  • Слоны не боятся мышей, а реагируют на неожиданные движения вокруг себя.
  • Основная опасность для слонов — неожиданность и опасность, которую могут нести другие хищные животные, например, королевские кобры.
  • Главная причина страха слонов не в самих мышах, а в возможности нападения других представителей дикой природы, таких как ядовитые змеи.
  • Слоны, расправляя уши, могут показать свое недовольство или готовность к защите от потенциальных угроз.
  • Поведение слонов обусловлено не столько страхом перед конкретными видами животных, сколько реакцией на неожиданные события в окружающей среде.

Действительно ли слоны боятся мышей

Утверждение о том, что слоны терпеть не могут мышей и крыс впервые озвучил римский историк и писатель Плиний Старший. После этого это утверждение широко распространилось.

Представители организации Глобального приюта для слонов отмечают, что когда-то была распространена теория, что якобы мышь может залезть в хобот к слону.

Также у слонов есть мясистый надгортанник, который не позволит мыши добраться до любых деликатных внутренних органов.

Слоны боятся не столько мышей, сколько неожиданных существ вблизи себя
Слон и мышь

Чего на самом деле боятся слоны

Однако глаза у слонов расположены по бокам головы, что позволяет им очень хорошо видеть по бокам, однако все, что впереди — для них слепая зона.

Существует вероятность того, что грызуны могут незаметно подкрасться к слону.

В дикой природе все, что внезапно пробегает или проскальзывает мимо слона, может испугать его. Это не обязательно должна быть мышь — собаки, кошки, змеи или любое животное, совершающее резкие движения ногами слона, может испугать его, — объясняет исследователь поведения и интеллекта слонов из Кембриджского университета в Англии Джош Плотник.

По мнению исследователей, слон боится не самой мыши, а чего-либо неожиданного вблизи себя.

К примеру, слоны Азии делят свою среду обитания с королевскими кобрами, которые являются самыми длинными ядовитыми змеями в мире, яды которой могут теоретически убить слона.

Кожа и потенциал штамповки в значительной степени защищают их от таких укусов, но хобот и молодые слоны особенно уязвимы, поэтому даже эти гиганты дадут змеям широкую дорогу — если знают, где они находятся, — объясняют аналитики из National Geographic.

Также в случае угрозы или неожиданности, слоны могут расправить уши, которые в случае африканского слона являются самыми большими среди всех животных на планете.

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