Чи готові українські мобільні оператори до тривалих блекаутів — відповідь НКЕК

НКЕК перевіряє стан готовності мереж операторів до безперебійного надання послуг належної якості громадянам України у разі можливої відсутності стаціонарного електроживлення чи тривалих блекаутів.

Чи готові українські мобільні оператори до тривалих блекаутів

Задля того щоб українці залишалися на зв’язку, вже в перші дні війни було напрацьовано кілька дієвих рішень, серед яких – впровадження національного роумінгу - для забезпечення тимчасової можливості громадянам України у разі відсутності покриття мобільного оператора, який надає їм послуги, користуватися мережею іншого оператора безкоштовно, лише здійснивши простий алгоритм вибору доступної мережі. 7 березня 2022 року мобільними операторами було запущено послугу національного роумінгу, яка діє і сьогодні та стала дуже потрібною під час аварійних відключень електроенергії та в інших випадках. У складні місяці перепадів з енергопостачанням щодня послугою національного роумінгу користувалося близько 2,2 млн українців.

Але це не є панацеєю для мереж кожного оператора і після перших блекаутів 2022 року стало очевидним, що готуватися треба системно і потрібно накопичувати необхідні резерви автономності мереж операторів та бути в готовності забезпечити зв’язком українців як мінімум на час 3-добової відсутності електроживлення мережі.

Для організації виконання даного завдання відбувалася постійна координація роботи НКЕК, постачальників, обласних військових адміністрацій, Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій, Держспецзв’язку та інших долучених міністерств та відомств. За основні показники готовності мереж операторів до блекаутів було взято:

кількість електрогенераторів для забезпечення зв’язком критично необхідних об’єктів по кожній з областей;

рівень забезпечення пально-мастильними матеріалами для джерел резервного електроживлення;

кількість автономних джерел живлення та резервування їх роботи по об’єктах у кожній з областей;

готовність операторів оперативно реагувати на втрати резервів та замінювати генератори, що вийшли з ладу, на інші.

До процесу забезпечення безперервним зв’язком критичних об’єктів у кожній з областей активно залучено обласні військові адміністрації, районні адміністрації та органи місцевого самоврядування в частині сприяння забезпечення пально-мастильними матеріалами, вирішення питань їх доставки та тимчасового зберігання, а також охорони пересувних генераторних установок на об’єктах електронних комунікацій до відновлення штатного електроживлення.

Що демонструє перевірка мобільних операторів

НКЕК регулярно аналізує дані щодо прогресу стану готовності операторів до дій у разі блекаутів та проводить зустрічі з операторами та ОВА для обговорення поточних проблем в процесі виконання вимог Указу Президента та відповідного Рішення РНБО.

З січня 2023 року в рамках своїх функцій нагляду НКЕК проведено 8 позапланових перевірок операторів щодо виконання вимог відповідних розпоряджень НЦУ (від 29.11.2023 № 696 та від 27.12.2022 № 775), виданих на виконання вимог Рішення РНБО України, введеного в дію Указом Президента України від 26.11.2022 № 802/2022 «Про забезпечення електронними комунікаційними послугами в умовах воєнного стану» у низці областей України, зокрема:

ПрАТ «Київстар» у Київській, Львівській, Одеській;

ПрАТ «ВФ Україна» у Київській, Львівській, Одеській;

ТОВ «лайфселл» у Київській, Львівській, Одеській та Рівненській.

У разі виявлення порушень уповноважені посадові особи НКЕК видають постачальнику обов’язковий для виконання у встановлений строк припис про усунення порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр, виконання якого перевіряється при повторному заході нагляду.

Станом на кінець серпня 2023 року, проводячи перевірки, ми очікували отримати мінімальні похибки, адже осінь вже настала і питання наявності зв’язку у разі масових ушкоджень об’єктів електроенергетики в осінньо-зимовий період є надважливим.

На жаль, змушені констатувати, що проведена НКЕК крайня перевірка готовності мережі до 3-добового блекауту в мережі ТОВ «Лайфсел» у Рівненській області показала готовність до забезпечення зв’язком для менш ніж 50% критично важливих об’єктів з необхідного мінімуму по даній області. ТОВ «Лайфселл» необхідно негайно усунути дані порушення і виконати Припис за результатами перевірки у термін 20 днів.

Виконання вимог припису перевіряється Комісією, та в разі невиконання розглядатиметься питання щодо накладення штрафних санкцій на оператора згідно норм Закону про ЕК.

НКЕК планує і в подальшому перевіряти стан готовності мереж операторів до безперебійного надання послуг належної якості громадянам України у разі можливої відсутності стаціонарного електроживлення та тривалих блекаутів.