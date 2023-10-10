Готовы ли украинские мобильные операторы к длительным блекаутам — ответ НКЕК

НКЭК проверяет состояние готовности сетей операторов к бесперебойному предоставлению услуг надлежащего качества гражданам Украины при возможном отсутствии стационарного электропитания или длительных блекаутов.

Готовы ли украинские мобильные операторы к длительным блекаутам

Чтобы украинцы оставались на связи, уже в первые дни войны было наработано несколько действенных решений, среди которых – внедрение национального роуминга - для обеспечения временной возможности гражданам Украины в случае отсутствия покрытия мобильного оператора, предоставляющего им услуги, пользоваться сетью другого оператора бесплатно, только совершив простой алгоритм выбора доступной сети. 7 марта 2022 мобильными операторами была запущена услуга национального роуминга, которая действует и сегодня и стала очень нужной во время аварийных отключений электроэнергии и в других случаях. В сложные месяцы перепадов с энергоснабжением ежедневно услугой национального роуминга пользовалось около 2,2 млн. украинцев.

Но это не панацея для сетей каждого оператора и после первых блекаутов 2022 года стало очевидным, что готовиться нужно системно и нужно накапливать необходимые резервы автономности сетей операторов и быть в готовности обеспечить связью украинцев как минимум на время 3-суточного отсутствия электропитания сети.

Для организации выполнения этой задачи происходила постоянная координация работы НКЭК, поставщиков, областных военных администраций, Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций, Госспецсвязи и других вовлеченных министерств и ведомств. За основные показатели готовности сетей операторов к блэкаутам были взяты:

количество электрогенераторов для обеспечения связью критично необходимых объектов по каждой из областей;

уровень обеспечения горюче-смазочными материалами для источников резервного электропитания;

количество автономных источников питания и резервирование их работы по объектам в каждой из областей;

готовность операторов оперативно реагировать на потери резервов и заменять вышедшие из строя генераторы на другие.

К процессу обеспечения непрерывной связью критических объектов в каждой из областей активно вовлечены областные военные администрации, районные администрации и органы местного самоуправления в части содействия обеспечению горюче-смазочными материалами, решение вопросов их доставки и временного хранения, а также охраны передвижных генераторных установок на объектах электронных коммуникаций для восстановления штатного электропитания.

Что демонстрирует проверка мобильных операторов

НКЭК регулярно анализирует данные о прогрессе состояния готовности операторов к действиям в случае блэкаутов и проводит встречи с операторами и ОВА для обсуждения текущих проблем в процессе выполнения требований Указа Президента и соответствующего решения СНБО.

С января 2023 года в рамках своих функций надзора НКЭК проведено 8 внеплановых проверок операторов по выполнению требований соответствующих распоряжений НЦУ (от 29.11.2023 № 696 и от 27.12.2022 № 775), выданных во исполнение требований Решения Президента СНБО Украины, введенного Украины от 26.11.2022 № 802/2022 «Об обеспечении электронными коммуникационными услугами в условиях военного положения» в ряде областей Украины, в частности:

ЧАО "Киевстар" в Киевской, Львовской, Одесской;

ЧАО «ПФ Украина» в Киевской, Львовской, Одесской;

ООО «Лайфселл» в Киевской, Львовской, Одесской и Ровенской.

В случае выявления нарушений уполномоченные должностные лица НКЭК выдают поставщику обязательное для исполнения в установленный срок предписание об устранении нарушений законодательства об электронных коммуникациях и радиочастотном спектре, выполнение которого проверяется при повторном мероприятии.

По состоянию на конец августа 2023 года, проводя проверки, мы ожидали получить минимальные погрешности, ведь осень уже наступила и вопрос наличия связи в случае массовых повреждений объектов электроэнергетики в осенне-зимний период является важным.

К сожалению, вынуждены констатировать, что проведенная НКЭК крайняя проверка готовности сети к 3-суточному блекауту в сети ООО «Лайфсел» в Ровенской области показала готовность к обеспечению связью для менее 50% критически важных объектов с необходимого минимума по данной области. . ООО «Лайфселл» необходимо немедленно устранить данные нарушения и выполнить предписание по результатам проверки в срок 20 дней.

Выполнение требований предписания проверяется Комиссией, и в случае невыполнения рассматривается вопрос о наложении штрафных санкций на оператора согласно нормам Закона об ЭК.

НКЭК планирует и дальше проверять состояние готовности сетей операторов к бесперебойному предоставлению услуг надлежащего качества гражданам Украины в случае возможного отсутствия стационарного электропитания и длительных блекаутов.