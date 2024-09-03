Протягом багатьох тисяч років людство було переконане у існуванні центру Всесвіту, більш того, що нібито цей центр і є місцем, де розташована наша планета.

Чи існує центр Всесвіту і якщо так, то де

Лише у 20-х роках минулого століття науковці, спостерігаючи за Чумацьким Шляхом, дійшли висновку, що це лише одна галактика серед безлічі інших.

У цей час було все ще природно думати, що у Всесвіту є центр.

Наразі на переконання науковців, Всесвіт не має структури, аналогічної земному ядру. Конкретного місця, де трапився б Великий вибух, не має, оскільки він відбувся одразу всюди.

Всесвіт

При цьому більша частина Всесвіту прихована від людини і не доступна для спостережень. Простір настільки великий, що світло від початку створення Всесвіту досі не досягло Землі.

Які розміри може мати Всесвіт

Та частина Всесвіту, за якою може спостерігати людство, називається спостережуваним Всесвітом — областю, у якій світло досягло нашої планети через 14 млрд років після Великого вибуху.

Ми могли б очікувати, що видимий Всесвіт буде сферою з радіусом 14 млрд світлових років, але через те, як простір розширився за цей час, цей радіус насправді становить приблизно 45 млрд років, — зазначається у матеріалі видання. Поширити

Внезалежності від розмірів Всесвіту, швидкість світла зумовлює нашу здатність бачити однакові відстані в усіх напрямках у разі, якщо не знайдуть підтвердження доволі дивні спостереження науковців.

Варто зазначити, що з точки зору Всесвіту, який ми здатні спостерігати, ми дійсно перебуваємо в центрі.

Астрономи з галактики Андромеди могли би бачити трохи далі, ніж ми, у напрямку від нас, але трохи менше — у напрямку до нас. Тож вони також мали б бути центром спостережуваного Всесвіту.

Але це дещо інший Всесвіт, який здебільшого збігається з нашим, хоч і з невеликими відмінностями. І що далі перебуває спостерігач, то менше його спостережуваний Всесвіт перекривається з нашим.