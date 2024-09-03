На протяжении многих тысяч лет человечество было убеждено в существовании центра Вселенной, более того, что этот центр и является местом, где расположена наша планета.

Существует ли центр Вселенной и если да, то где

Лишь в 20-х годах прошлого века ученые, наблюдая за Млечным Путем, пришли к выводу, что это только одна галактика среди множества других.

В это время было все еще естественно думать, что у Вселенной есть центр.

По убеждению ученых, Вселенная не имеет структуры, аналогичной земному ядру. Конкретного места, где произошел бы Большой взрыв, нет, поскольку он произошел сразу повсюду.

Вселенная

При этом большая часть Вселенной скрыта от человека и не доступна наблюдениям. Пространство настолько велико, что свет с начала сотворения Вселенной до сих пор не достиг Земли.

Какие размеры может иметь Вселенная

Та часть Вселенной, за которой может наблюдать человечество, называется наблюдаемой Вселенной — областью, в которой свет достиг нашей планеты через 14 млрд. лет после Большого взрыва.

Мы могли бы ожидать, что видимая Вселенная будет сферой с радиусом 14 млрд световых лет, но из-за того, как пространство расширилось за это время, этот радиус действительно составляет примерно 45 млрд лет, — отмечается в материале издания. Поделиться

Вне зависимости от размеров Вселенной скорость света обуславливает нашу способность видеть одинаковые расстояния по всем направлениям в случае, если не найдут подтверждения довольно странные наблюдения ученых.

Стоит отметить, что с точки зрения Вселенной, которую мы способны наблюдать, мы действительно находимся в центре.

Астрономы из галактики Андромеды могли бы видеть немного дальше, чем мы, в направлении от нас, но чуть меньше в направлении к нам. Поэтому они также должны быть центром наблюдаемой Вселенной.

Но это несколько иная Вселенная, которая в основном совпадает с нашей, хотя и с небольшими отличиями. И чем дальше находится наблюдатель, тем меньше его наблюдаемая Вселенная перекрывается с нашей.