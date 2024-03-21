Ученые открыли одну из самых древних звезд во Вселенной

Важное открытие в области астрономии: исследователи обнаружили одну из древнейших звезд, образовавшуюся в другой галактике.

Самая старая звезда во Вселенной: что известно

Это открытие является уникальной возможностью углубиться в процессы формирования элементов во Вселенной за его самые ранние дни.

Об этом сообщило Nature.

В исследовании научный сотрудник Чикагского университета Анируд Чити и его коллеги представили результаты своей работы.

Они изучают так называемую астрономическую археологию, стремясь воспроизвести прошлое Вселенной, исследуя химические особенности древних звезд.

Согласно Чити, эта новая звезда, сформировавшаяся в другой галактике, дает уникальную возможность узнать о происходивших в разных уголках Вселенной процессах. Пока никто не смог обнаружить звезды первого поколения напрямую, эта звезда второго поколения дает нам ценные инсайты в ранние этапы формирования элементов.

Одна из ключевых задач для астрономов — найти следы древних звезд и изучить их состав. В этом исследовании фокус был направлен на Большое Магелланово Облако, яркую полосу звезд в Южном полушарии. Исследователи с помощью телескопов обнаружили десять древних звезд в этом облаке, одна из которых привлекла особое внимание.

Эта звезда содержит гораздо меньше тяжелых элементов, чем другие звезды в Большом Магеллановом Облаке, что указывает на ее раннее происхождение. Анализ ее состава показал, что уровень углерода намного ниже, чем обычно встречается в звездах Млечного Пути. Это открывает новые вопросы о процессах образования элементов в разных частях Вселенной. Поделиться

Их результат также подтверждает предположение о том, что на раннем этапе существования Большого Магелланового Облака формировалось меньше звезд по сравнению с Млечным Путем. Для ученых это открывает перспективы дальнейших исследований и визуализации ранних этапов развития Вселенной.

Астрономы с нетерпением ждут продолжения исследований и надеются, что новые открытия помогут расширить наше понимание того, как происходило химическое обогащение Вселенной в разных его участках.

Астрономы представили карту центрального двигателя Млечного Пути

В самом сердце Млечного Пути существует регион под названием центральная молекулярная зона, которая заполнена пылью массой в 60 млн масс Солнца.

Этот резервуар пыли имеет температуру около минус 258,2 градуса Цельсия.

Это всего на несколько градусов выше абсолютного нуля, температуры, при которой все движение атомов прекращается. В центре Млечного Пути также находится более горячий ионизированный газ, существующий в виде плазмы.

Ученые хотели выяснить, как холодная пыль взаимодействует с магнитными полями в центре Млечного Пути, что позволило бы понять, как ориентированы эти магнитные поля. Поделиться

Такая ориентация называется их поляризацией. Для этого астрономы использовали данные Стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии (SOFIA).