Ученые открыли одну из самых древних звезд во Вселенной

Важное открытие в области астрономии: исследователи обнаружили одну из древнейших звезд, образовавшуюся в другой галактике.
Самая старая звезда во Вселенной: что известно
Это открытие является уникальной возможностью углубиться в процессы формирования элементов во Вселенной за его самые ранние дни.
Об этом сообщило Nature.
В исследовании научный сотрудник Чикагского университета Анируд Чити и его коллеги представили результаты своей работы.
Они изучают так называемую астрономическую археологию, стремясь воспроизвести прошлое Вселенной, исследуя химические особенности древних звезд.
Согласно Чити, эта новая звезда, сформировавшаяся в другой галактике, дает уникальную возможность узнать о происходивших в разных уголках Вселенной процессах. Пока никто не смог обнаружить звезды первого поколения напрямую, эта звезда второго поколения дает нам ценные инсайты в ранние этапы формирования элементов.
Одна из ключевых задач для астрономов — найти следы древних звезд и изучить их состав. В этом исследовании фокус был направлен на Большое Магелланово Облако, яркую полосу звезд в Южном полушарии. Исследователи с помощью телескопов обнаружили десять древних звезд в этом облаке, одна из которых привлекла особое внимание.
Их результат также подтверждает предположение о том, что на раннем этапе существования Большого Магелланового Облака формировалось меньше звезд по сравнению с Млечным Путем. Для ученых это открывает перспективы дальнейших исследований и визуализации ранних этапов развития Вселенной.
Астрономы с нетерпением ждут продолжения исследований и надеются, что новые открытия помогут расширить наше понимание того, как происходило химическое обогащение Вселенной в разных его участках.
Астрономы представили карту центрального двигателя Млечного Пути
В самом сердце Млечного Пути существует регион под названием центральная молекулярная зона, которая заполнена пылью массой в 60 млн масс Солнца.
Этот резервуар пыли имеет температуру около минус 258,2 градуса Цельсия.
Это всего на несколько градусов выше абсолютного нуля, температуры, при которой все движение атомов прекращается. В центре Млечного Пути также находится более горячий ионизированный газ, существующий в виде плазмы.
Такая ориентация называется их поляризацией. Для этого астрономы использовали данные Стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии (SOFIA).
В конце концов была создана инфракрасная карта центра Млечного Пути, которая охватывает примерно 500 световых лет. Используя измерение поляризации излучения, испускаемого пылью, ориентированным на магнитные поля, команда сделала вывод о сложной структуре этих магнитных полей.
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