Вчені відкрили одну з найдавніших зірок у Всесвіті

Важливе відкриття в галузі астрономії: дослідники виявили одну з найдавніших зірок, яка утворилася в іншій галактиці.
Найстаріша зірка у Всесвіті: що відомо
Це відкриття є унікальною можливістю заглибитися в процеси формування елементів у Всесвіті за його найбільш ранні дні.
Про це повідомило Nature.
У дослідженні науковий співробітник Чиказького університету, Аніруд Чіті, і його колеги представили результати своєї роботи.
Вони вивчають так звану астрономічну археологію, прагнучи відтворити минуле Всесвіту, досліджуючи хімічні особливості стародавніх зірок.
Згідно Чіті, ця нова зірка, що сформувалася в іншій галактиці, надає унікальну можливість дізнатися про процеси, що відбувалися в різних куточках Всесвіту. Поки ніхто не зміг виявити зірки першого покоління безпосередньо, ця зірка другого покоління дає нам цінні інсайти в ранні етапи формування елементів.
Одне з ключових завдань для астрономів — знайти сліди древніх зірок і вивчити їхній склад. У цьому дослідженні фокус був спрямований на Велику Магелланову Хмару, яскраву смугу зірок у Південній півкулі. Дослідники за допомогою телескопів виявили десять стародавніх зірок у цій хмарі, одна з яких привернула особливу увагу.
Їхній результат також підтверджує припущення про те, що на ранньому етапі існування Великої Магелланової Хмари формувалося менше зірок порівняно з Чумацьким Шляхом. Для вчених це відкриває перспективи для подальших досліджень і візуалізації ранніх етапів розвитку Всесвіту.
Астрономи з нетерпінням чекають продовження досліджень і сподіваються, що нові відкриття допоможуть розширити наше розуміння про те, як відбувалося хімічне збагачення Всесвіту в різних його ділянках.
Астрономи представили карту центрального двигуна Чумацького Шляху
У самому серці Чумацького Шляху існує регіон під назвою центральна молекулярна зона, який заповнений пилом масою в 60 млн мас Сонця.
Цей резервуар пилу має температуру приблизно мінус 258,2 градуси Цельсія.
Це всього на кілька градусів вище за абсолютний нуль, температуру, за якої весь рух атомів припиняється. У центрі Чумацького Шляху також знаходиться більш гарячий іонізований газ, який існує у вигляді плазми.
Така орієнтація називається їхньою поляризацією. Для цього астрономи використовували дані Стратосферної обсерваторії інфрачервоної астрономії (SOFIA).
Зрештою було створено інфрачервону карту центру Чумацького Шляху, яка охоплює приблизно 500 світлових років. Використовуючи вимірювання поляризації випромінювання, що випускається пилом, який орієнтований на магнітні поля, команда зробила висновок про складну структуру цих магнітних полів.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-