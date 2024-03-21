Вчені відкрили одну з найдавніших зірок у Всесвіті

Важливе відкриття в галузі астрономії: дослідники виявили одну з найдавніших зірок, яка утворилася в іншій галактиці.

Найстаріша зірка у Всесвіті: що відомо

Це відкриття є унікальною можливістю заглибитися в процеси формування елементів у Всесвіті за його найбільш ранні дні.

Про це повідомило Nature.

У дослідженні науковий співробітник Чиказького університету, Аніруд Чіті, і його колеги представили результати своєї роботи.

Вони вивчають так звану астрономічну археологію, прагнучи відтворити минуле Всесвіту, досліджуючи хімічні особливості стародавніх зірок.

Згідно Чіті, ця нова зірка, що сформувалася в іншій галактиці, надає унікальну можливість дізнатися про процеси, що відбувалися в різних куточках Всесвіту. Поки ніхто не зміг виявити зірки першого покоління безпосередньо, ця зірка другого покоління дає нам цінні інсайти в ранні етапи формування елементів.

Одне з ключових завдань для астрономів — знайти сліди древніх зірок і вивчити їхній склад. У цьому дослідженні фокус був спрямований на Велику Магелланову Хмару, яскраву смугу зірок у Південній півкулі. Дослідники за допомогою телескопів виявили десять стародавніх зірок у цій хмарі, одна з яких привернула особливу увагу.

Ця зірка містить значно менше важких елементів, ніж інші зірки у Великій Магеллановій Хмарі, що вказує на її раннє походження. Аналіз її складу показав, що рівень вуглецю набагато нижчий, ніж зазвичай зустрічається в зірках Чумацького Шляху. Це відкриває нові питання про процеси утворення елементів у різних частинах Всесвіту. Поширити

Їхній результат також підтверджує припущення про те, що на ранньому етапі існування Великої Магелланової Хмари формувалося менше зірок порівняно з Чумацьким Шляхом. Для вчених це відкриває перспективи для подальших досліджень і візуалізації ранніх етапів розвитку Всесвіту.

Астрономи з нетерпінням чекають продовження досліджень і сподіваються, що нові відкриття допоможуть розширити наше розуміння про те, як відбувалося хімічне збагачення Всесвіту в різних його ділянках.

Астрономи представили карту центрального двигуна Чумацького Шляху

У самому серці Чумацького Шляху існує регіон під назвою центральна молекулярна зона, який заповнений пилом масою в 60 млн мас Сонця.

Цей резервуар пилу має температуру приблизно мінус 258,2 градуси Цельсія.

Це всього на кілька градусів вище за абсолютний нуль, температуру, за якої весь рух атомів припиняється. У центрі Чумацького Шляху також знаходиться більш гарячий іонізований газ, який існує у вигляді плазми.

Вчені хотіли з'ясувати, як холодний пил взаємодіє з магнітними полями в центрі Чумацького Шляху, що дало б змогу зрозуміти, як орієнтовані ці магнітні поля. Поширити

Така орієнтація називається їхньою поляризацією. Для цього астрономи використовували дані Стратосферної обсерваторії інфрачервоної астрономії (SOFIA).