Самый яркий объект во Вселенной. Как выглядит уникальный квазар

Европейское космическое агентство поделилось снимком далекого квазара – чрезвычайно яркого активного ядра галактики, похожего на драгоценное кольцо. Астрономы часто называют его «самым ярким объектом во Вселенной».

Почему этот квазар так заинтересовал ученых

Уникальный снимок удалось сделать космическому телескопу Джеймса Уэбба.

Следует обратить внимание на то, что это ядро галактики находится в 6 миллиардах световых лет от нашей планеты.

Мощное гравитационное поле эллиптической галактики, расположенной на переднем плане изображения, преломляет свет квазара. Это приводит к образованию яркой дуги и нескольких изображений того же объекта, напоминающих драгоценности на кольце, — объясняет Европейское космическое агентство. Поделиться

Фото: esa.int/ESA_Multimedia

Кроме того, указано, что именно квазар RX J1131-1231 является одним из лучших примеров линзированных квазаров, которые удалось обнаружить.

С его помощью можно раскрыть тайны развития черных дыр в глубоком космосе.

Что важно знать о квазарах

Квазары — это активные ядра галактик, излучающие огромные энергетические потоки.

По словам астрономов, именно измерения рентгеновского излучения квазаров могут дать нам представление о том, как быстро вращается центральная черная дыра.

Также это дает еще больше данных о росте черных дыр.

Новое изображение квазара было сделано с помощью среднеинфракрасного инструмента JWST в рамках исследования темной материи и ее распределения во Вселенной.