Самый яркий объект во Вселенной. Как выглядит уникальный квазар
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Самый яркий объект во Вселенной. Как выглядит уникальный квазар

квазар
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Источник:  online.ua

Европейское космическое агентство поделилось снимком далекого квазара – чрезвычайно яркого активного ядра галактики, похожего на драгоценное кольцо. Астрономы часто называют его «самым ярким объектом во Вселенной».

Главные тезисы

  • Квазар RX J1131-1231 – чрезвычайно яркое активное ядро галактики, которое находится на расстоянии 6 миллиардов световых лет от Земли.
  • Этот космический объект является одним из лучших примеров линзированных квазаров, позволяющих выявить тайны развития черных дыр в глубоком космосе.
  • Измерения рентгеновского излучения квазаров дают представление о скорости вращения центральных черных дыр и их росте.

Почему этот квазар так заинтересовал ученых

Уникальный снимок удалось сделать космическому телескопу Джеймса Уэбба.

Следует обратить внимание на то, что это ядро галактики находится в 6 миллиардах световых лет от нашей планеты.

Мощное гравитационное поле эллиптической галактики, расположенной на переднем плане изображения, преломляет свет квазара. Это приводит к образованию яркой дуги и нескольких изображений того же объекта, напоминающих драгоценности на кольце, — объясняет Европейское космическое агентство.

Фото: esa.int/ESA_Multimedia

Кроме того, указано, что именно квазар RX J1131-1231 является одним из лучших примеров линзированных квазаров, которые удалось обнаружить.

С его помощью можно раскрыть тайны развития черных дыр в глубоком космосе.

Что важно знать о квазарах

Квазары — это активные ядра галактик, излучающие огромные энергетические потоки.

По словам астрономов, именно измерения рентгеновского излучения квазаров могут дать нам представление о том, как быстро вращается центральная черная дыра.

Также это дает еще больше данных о росте черных дыр.

Новое изображение квазара было сделано с помощью среднеинфракрасного инструмента JWST в рамках исследования темной материи и ее распределения во Вселенной.

Обзоры неба, целью которых является открытие квазаров, показали, что квазары были более распространены в далеком прошлом; больше всего их было около 10 млрд лет назад.

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