Самый яркий объект во Вселенной. Как выглядит уникальный квазар

Европейское космическое агентство поделилось снимком далекого квазара – чрезвычайно яркого активного ядра галактики, похожего на драгоценное кольцо. Астрономы часто называют его «самым ярким объектом во Вселенной».
Главные тезисы
- Квазар RX J1131-1231 – чрезвычайно яркое активное ядро галактики, которое находится на расстоянии 6 миллиардов световых лет от Земли.
- Этот космический объект является одним из лучших примеров линзированных квазаров, позволяющих выявить тайны развития черных дыр в глубоком космосе.
- Измерения рентгеновского излучения квазаров дают представление о скорости вращения центральных черных дыр и их росте.
Почему этот квазар так заинтересовал ученых
Уникальный снимок удалось сделать космическому телескопу Джеймса Уэбба.
Следует обратить внимание на то, что это ядро галактики находится в 6 миллиардах световых лет от нашей планеты.
Кроме того, указано, что именно квазар RX J1131-1231 является одним из лучших примеров линзированных квазаров, которые удалось обнаружить.
С его помощью можно раскрыть тайны развития черных дыр в глубоком космосе.
Что важно знать о квазарах
Квазары — это активные ядра галактик, излучающие огромные энергетические потоки.
По словам астрономов, именно измерения рентгеновского излучения квазаров могут дать нам представление о том, как быстро вращается центральная черная дыра.
Также это дает еще больше данных о росте черных дыр.
Новое изображение квазара было сделано с помощью среднеинфракрасного инструмента JWST в рамках исследования темной материи и ее распределения во Вселенной.
Обзоры неба, целью которых является открытие квазаров, показали, что квазары были более распространены в далеком прошлом; больше всего их было около 10 млрд лет назад.
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