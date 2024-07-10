Найяскравіший обʼєкт у Всесвіті. Як виглядає унікальний квазар

Європейське космічне агентство поділилося знімком далекого квазара – надзвичайно яскравого активного ядра галактики, схожого на коштовний перстень. Астрономи доволі часто називають його “найяскравішим обʼєктом у Всесвіті”.
Головні тези:
- Квазар RX J1131-1231 - надзвичайно яскраве активне ядро галактики, що знаходиться на відстані 6 мільярдів світлових років від Землі.
- Цей космічний об'єкт є одним з найкращих прикладів лінзованих квазарів, що дозволяє виявити таємниці розвитку чорних дір у глибокому космосі.
- Вимірювання рентгенівського випромінювання квазарів дають уявлення про швидкість обертання центральних чорних дір та їхній ріст.
Чому цей квазар так зацікавив вчених
Унікальний знімок вдалося зробити космічному телескопу Джеймса Вебба.
Варто звернути увагу на те, що це ядро галактики знаходиться на відстані 6 мільярдів світлових років від нашої планети.
Окрім того, наголошується, що саме квазар RX J1131-1231 є одним з найкращих прикладів лінзованих квазарів, які вдалося виявити.
За його допомогою можна розкрити таємниці розвитку чорних дір у глибокому космосі.
Що важливо знати про квазари
Квазари — це активні ядра галактик, які випромінюють величезні енергетичні потоки.
За словами астрономів, саме вимірювання рентгенівського випромінювання квазарів можуть дати нам уявлення про те, наскільки швидко обертається центральна чорна діра.
Також це дає ще більше даних про ріст чорних дір.
Нове зображення квазара було зроблене за допомогою середньоінфрачервоного інструменту JWST в рамках дослідження темної матерії та її розподілу у Всесвіті.
Огляди неба, метою яких є відкриття квазарів, показали, що квазари були більш поширені в далекому минулому; найбільше їх було близько 10 млрд років тому
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-