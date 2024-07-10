Найяскравіший обʼєкт у Всесвіті. Як виглядає унікальний квазар

Європейське космічне агентство поділилося знімком далекого квазара – надзвичайно яскравого активного ядра галактики, схожого на коштовний перстень. Астрономи доволі часто називають його “найяскравішим обʼєктом у Всесвіті”.

Чому цей квазар так зацікавив вчених

Унікальний знімок вдалося зробити космічному телескопу Джеймса Вебба.

Варто звернути увагу на те, що це ядро галактики знаходиться на відстані 6 мільярдів світлових років від нашої планети.

Потужне гравітаційне поле еліптичної галактики, розташованої на передньому плані зображення, заломлює світло квазара. Це призводить до утворення яскравої дуги і кількох зображень того самого об'єкта, що нагадують коштовності на персні, — пояснює Європейське космічне агентство. Поширити

Фото: esa.int/ESA_Multimedia

Окрім того, наголошується, що саме квазар RX J1131-1231 є одним з найкращих прикладів лінзованих квазарів, які вдалося виявити.

За його допомогою можна розкрити таємниці розвитку чорних дір у глибокому космосі.

Що важливо знати про квазари

Квазари — це активні ядра галактик, які випромінюють величезні енергетичні потоки.

За словами астрономів, саме вимірювання рентгенівського випромінювання квазарів можуть дати нам уявлення про те, наскільки швидко обертається центральна чорна діра.

Також це дає ще більше даних про ріст чорних дір.

Нове зображення квазара було зроблене за допомогою середньоінфрачервоного інструменту JWST в рамках дослідження темної матерії та її розподілу у Всесвіті.