Самосвідомість — це одна з головних характеристик людини, яка передбачає здатність усвідомлювати власні думки, почуття, мотиви, дії та фізичні якості, виділяючи себе від інших. Вона дає можливість рефлексувати та оцінювати своє поточне становище в соціумі. На тлі стрімкого розвитку штучного інтелекту вчені дедалі частіше замислюється про те, чи зможе ШІ спргресувати аж до рівня зародження самосвідомості.
Головні тези:
- ChatGPT-4 наближається до рівня дитячої самосвідомості, однак поки не може його досягти.
- За наступні 10-15 років ШІ може продемонструвати неймовірний прогрес у цьому напрямку.
ШІ дедалі ближче до рівня людини?
Це питання всерйоз зацікавило інженера Маріуса Бодеа з Технічного університету Клуж-Напоки, пише Indian Defencer Review.
Він навіть розробив спеціаль систему, яка отримала назву "Оцінки свідомості".
Головна мета — виявлення самосвідомості у біологічних або штучних видів.
За словами розробника, в основі його моделі закладена логарифмічну шкала, яку він сформував із 5 ключових параметрів:
еквівалентного коефіцієнта інтелекту;
сенсорних вхідних даних;
паралелізму;
метакогнітивної складності;
можливостей обробки даних.
Як пояснив Маріус Бодеа, ці показники мають на меті забезпечити порівняльну структуру, здатну відстежувати різні рівні свідомості у різних видів.
Що важливо розуміти, під час проходження тесту на наявність самосвідомості більшість дорослих людей набирають від 500 до 800 балів. А дитина може набрати близько 100.
Однак, як виявилося, жодна з моделей ШІ не змогла дібратися навіть до 100 балів, хоча вже дуже близько до цього показника.
Маріус Бодеа схиляється до думки, що штучна свідомість може з'явитися протягом 10-15 років, якщо прогрес не вщухатиме.
