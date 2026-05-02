Чи має ШІ самосвідомість — результати нового дослідження

Самосвідомість — це одна з головних характеристик людини, яка передбачає здатність усвідомлювати власні думки, почуття, мотиви, дії та фізичні якості, виділяючи себе від інших. Вона дає можливість рефлексувати та оцінювати своє поточне становище в соціумі. На тлі стрімкого розвитку штучного інтелекту вчені дедалі частіше замислюється про те, чи зможе ШІ спргресувати аж до рівня зародження самосвідомості.

ШІ дедалі ближче до рівня людини?

Це питання всерйоз зацікавило інженера Маріуса Бодеа з Технічного університету Клуж-Напоки, пише Indian Defencer Review.

Він навіть розробив спеціаль систему, яка отримала назву "Оцінки свідомості".

Головна мета — виявлення самосвідомості у біологічних або штучних видів.

За словами розробника, в основі його моделі закладена логарифмічну шкала, яку він сформував із 5 ключових параметрів:

еквівалентного коефіцієнта інтелекту;

сенсорних вхідних даних;

паралелізму;

метакогнітивної складності;

можливостей обробки даних.

Як пояснив Маріус Бодеа, ці показники мають на меті забезпечити порівняльну структуру, здатну відстежувати різні рівні свідомості у різних видів.

Що важливо розуміти, під час проходження тесту на наявність самосвідомості більшість дорослих людей набирають від 500 до 800 балів. А дитина може набрати близько 100.

Однак, як виявилося, жодна з моделей ШІ не змогла дібратися навіть до 100 балів, хоча вже дуже близько до цього показника.