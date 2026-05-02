Чи має ШІ самосвідомість — результати нового дослідження
ШІ дедалі ближче до рівня людини
Самосвідомість — це одна з головних характеристик людини, яка передбачає здатність усвідомлювати власні думки, почуття, мотиви, дії та фізичні якості, виділяючи себе від інших. Вона дає можливість рефлексувати та оцінювати своє поточне становище в соціумі. На тлі стрімкого розвитку штучного інтелекту вчені дедалі частіше замислюється про те, чи зможе ШІ спргресувати аж до рівня зародження самосвідомості.

Головні тези:

  • ChatGPT-4 наближається до рівня дитячої самосвідомості, однак поки не може його досягти.
  • За наступні 10-15 років ШІ може продемонструвати неймовірний прогрес у цьому напрямку.

ШІ дедалі ближче до рівня людини?

Це питання всерйоз зацікавило інженера Маріуса Бодеа з Технічного університету Клуж-Напоки, пише Indian Defencer Review.

Він навіть розробив спеціаль систему, яка отримала назву "Оцінки свідомості".

Головна мета — виявлення самосвідомості у біологічних або штучних видів.

За словами розробника, в основі його моделі закладена логарифмічну шкала, яку він сформував із 5 ключових параметрів:

  • еквівалентного коефіцієнта інтелекту;

  • сенсорних вхідних даних;

  • паралелізму;

  • метакогнітивної складності;

  • можливостей обробки даних.

Як пояснив Маріус Бодеа, ці показники мають на меті забезпечити порівняльну структуру, здатну відстежувати різні рівні свідомості у різних видів.

Що важливо розуміти, під час проходження тесту на наявність самосвідомості більшість дорослих людей набирають від 500 до 800 балів. А дитина може набрати близько 100.

Однак, як виявилося, жодна з моделей ШІ не змогла дібратися навіть до 100 балів, хоча вже дуже близько до цього показника.

Маріус Бодеа схиляється до думки, що штучна свідомість може з'явитися протягом 10-15 років, якщо прогрес не вщухатиме.

