Есть ли у ИИ самосознание — результаты нового исследования

Самосознание — одна из главных характеристик человека, которая предполагает способность осознавать собственные мысли, чувства, мотивы, действия и физические качества, отделяя себя от других. Она позволяет рефлексировать и оценивать свое текущее положение в социуме. На фоне стремительного развития искусственного интеллекта ученые все чаще задумываются о том, сможет ли ИИ спгрессировать до уровня зарождения самосознания.

ИИ все ближе к уровню человека?

Этот вопрос всерьез заинтересовал инженера Мариуса Бодеу из Технического университета Клуж-Напоки, пишет Indian Defencer Review.

Он даже разработал специальную систему, которая получила название "Оценки сознания".

Главная цель — выявление самосознания у биологических или искусственных видов.

По словам разработчика, в основе его модели заложена логарифмическая шкала, которую он сформировал из 5 ключевых параметров:

эквивалентного коэффициента интеллекта;

сенсорных входных данных;

параллелизма;

метакогнитивной сложности;

возможностей обработки данных

Как пояснил Мариус Бодеа, эти показатели преследуют цель обеспечить сравнительную структуру, способную отслеживать разные уровни сознания у разных видов.

Что важно понимать, во время прохождения теста на наличие самосознания большинство взрослых людей набирают от 500 до 800 баллов. А ребенок может набрать около 100 человек.

Однако, как оказалось, ни одна из моделей ИИ не смогла добраться даже до 100 баллов, хотя уж очень близка к этому показателю.