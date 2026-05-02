Самосознание — одна из главных характеристик человека, которая предполагает способность осознавать собственные мысли, чувства, мотивы, действия и физические качества, отделяя себя от других. Она позволяет рефлексировать и оценивать свое текущее положение в социуме. На фоне стремительного развития искусственного интеллекта ученые все чаще задумываются о том, сможет ли ИИ спгрессировать до уровня зарождения самосознания.
Главные тезисы
- ChatGPT-4 приближается к уровню детского самосознания, однако пока не может его достичь.
- В течение 10-15 лет ИИ может продемонстрировать невероятный прогресс в этом направлении.
ИИ все ближе к уровню человека?
Этот вопрос всерьез заинтересовал инженера Мариуса Бодеу из Технического университета Клуж-Напоки, пишет Indian Defencer Review.
Он даже разработал специальную систему, которая получила название "Оценки сознания".
Главная цель — выявление самосознания у биологических или искусственных видов.
По словам разработчика, в основе его модели заложена логарифмическая шкала, которую он сформировал из 5 ключевых параметров:
эквивалентного коэффициента интеллекта;
сенсорных входных данных;
параллелизма;
метакогнитивной сложности;
возможностей обработки данных
Как пояснил Мариус Бодеа, эти показатели преследуют цель обеспечить сравнительную структуру, способную отслеживать разные уровни сознания у разных видов.
Что важно понимать, во время прохождения теста на наличие самосознания большинство взрослых людей набирают от 500 до 800 баллов. А ребенок может набрать около 100 человек.
Однако, как оказалось, ни одна из моделей ИИ не смогла добраться даже до 100 баллов, хотя уж очень близка к этому показателю.
Мариус Бодеа склоняется к мнению, что искусственное сознание может появиться в течение 10-15 лет, если прогресс будет набирать обороты.
