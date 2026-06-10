Чи може ШІ залишити українців без роботи — пояснення міністра економіки
Категорія
Технології
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Чи може ШІ залишити українців без роботи — пояснення міністра економіки

Соболев розкрив своє бачення ролі ШІ на ринку праці
Джерело:  УНІАН

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев заявив, що штучний інтелект не здатен залишити українців без роботи. Його головна роль полягає в томк, щоб допомагати бізнесу працювати продуктивніше на тлі серйозного кадрового дефіциту. 

Головні тези:

  • Соболев пояснив, чому саме в Україні сформувалася унікальна ситуація на ринку праці.
  • Вітчизняний бізнес постійно вдається до модернізацій, однак це перевага, а не недолік.

Соболев розкрив своє бачення ролі ШІ на ринку праці

На переконання міністра, штучний інтелект дасть можливість суттєво збільшити загальну продуктивність.

Насамперед ідеться про те, що працівник зможе виконувати більше роботи за той час, який є.

В Україні дуже специфічна ситуація, якої немає у наших сусідів. Через дефіцит людей беруть, перенавчають, кожному можна знайти роботу. Такої історії у наших сусідів в Європі немає. І тому нам здається, що дуже природньо буде, коли ШІ просто буде допомагати роботодавцям з тими людьми, які у них є.

Олексій Соболев

Олексій Соболев

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України

З коментарем з цього приводу також виступила директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

За її словами, певну частину проблем із браком працівників можна вирішити завдяки модернізації виробництв та автоматизації окремих процесів.

Жовтяк звернула увагу на те, що вітчизняні підприємства вже активно впроваджують роботизовані системи, які виконують частину рутинних операцій, що раніше потребували ручної праці.

А цю людину, яка може бути на підприємстві, можна перенавчити або надати додаткових навичок для тієї роботи, де без людини ніяк, — наголосила вона.

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