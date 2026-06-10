Чи може ШІ залишити українців без роботи — пояснення міністра економіки

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев заявив, що штучний інтелект не здатен залишити українців без роботи. Його головна роль полягає в томк, щоб допомагати бізнесу працювати продуктивніше на тлі серйозного кадрового дефіциту.

Соболев розкрив своє бачення ролі ШІ на ринку праці

На переконання міністра, штучний інтелект дасть можливість суттєво збільшити загальну продуктивність.

Насамперед ідеться про те, що працівник зможе виконувати більше роботи за той час, який є.

В Україні дуже специфічна ситуація, якої немає у наших сусідів. Через дефіцит людей беруть, перенавчають, кожному можна знайти роботу. Такої історії у наших сусідів в Європі немає. І тому нам здається, що дуже природньо буде, коли ШІ просто буде допомагати роботодавцям з тими людьми, які у них є. Олексій Соболев Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України

З коментарем з цього приводу також виступила директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

За її словами, певну частину проблем із браком працівників можна вирішити завдяки модернізації виробництв та автоматизації окремих процесів.

Жовтяк звернула увагу на те, що вітчизняні підприємства вже активно впроваджують роботизовані системи, які виконують частину рутинних операцій, що раніше потребували ручної праці.