Может ли ИИ оставить украинцев без работы — объяснение министра экономики

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев заявил, что искусственный интеллект не может оставить украинцев без работы. Его главная роль заключается в том, чтобы помогать бизнесу работать более производительно на фоне серьезного кадрового дефицита.

Соболев раскрыл свое видение роли ИИ на рынке труда

По убеждению министра, искусственный интеллект позволит существенно увеличить общую производительность.

Прежде всего, речь идет о том, что работник сможет выполнять больше работы за то время, которое есть.

В Украине очень специфическая ситуация, которой нет у наших соседей. Из-за дефицита людей берут, переучивают, каждому можно найти работу. Такой истории у наших соседей в Европе нет. И поэтому нам кажется, что очень естественно будет, когда ИИ просто будет помогать работодателям с людьми, которые у них есть. Алексей Соболев Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины

С комментарием по этому поводу также выступила директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

По ее словам, определенную часть проблем с нехваткой работников можно решить благодаря модернизации производств и автоматизации отдельных процессов.

Жовтяк обратила внимание на то, что отечественные предприятия уже активно внедряют роботизированные системы, которые выполняют часть рутинных операций.