Может ли ИИ оставить украинцев без работы — объяснение министра экономики

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев заявил, что искусственный интеллект не может оставить украинцев без работы. Его главная роль заключается в том, чтобы помогать бизнесу работать более производительно на фоне серьезного кадрового дефицита.
Главные тезисы
- Соболев объяснил, почему именно в Украине сформировалась уникальная ситуация на рынке труда.
- Отечественный бизнес постоянно прибегает к модернизациям, однако это преимущество, а не недостаток.
Соболев раскрыл свое видение роли ИИ на рынке труда
По убеждению министра, искусственный интеллект позволит существенно увеличить общую производительность.
Прежде всего, речь идет о том, что работник сможет выполнять больше работы за то время, которое есть.
С комментарием по этому поводу также выступила директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.
По ее словам, определенную часть проблем с нехваткой работников можно решить благодаря модернизации производств и автоматизации отдельных процессов.
Жовтяк обратила внимание на то, что отечественные предприятия уже активно внедряют роботизированные системы, которые выполняют часть рутинных операций.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-