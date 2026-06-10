Может ли ИИ оставить украинцев без работы — объяснение министра экономики
Категория
Технологии
Дата публикации

Может ли ИИ оставить украинцев без работы — объяснение министра экономики

Соболев раскрыл свое видение роли ИИ на рынке труда
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Источник:  УНИАН

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев заявил, что искусственный интеллект не может оставить украинцев без работы. Его главная роль заключается в том, чтобы помогать бизнесу работать более производительно на фоне серьезного кадрового дефицита.

Главные тезисы

  • Соболев объяснил, почему именно в Украине сформировалась уникальная ситуация на рынке труда.
  • Отечественный бизнес постоянно прибегает к модернизациям, однако это преимущество, а не недостаток.

Соболев раскрыл свое видение роли ИИ на рынке труда

По убеждению министра, искусственный интеллект позволит существенно увеличить общую производительность.

Прежде всего, речь идет о том, что работник сможет выполнять больше работы за то время, которое есть.

В Украине очень специфическая ситуация, которой нет у наших соседей. Из-за дефицита людей берут, переучивают, каждому можно найти работу. Такой истории у наших соседей в Европе нет. И поэтому нам кажется, что очень естественно будет, когда ИИ просто будет помогать работодателям с людьми, которые у них есть.

Алексей Соболев

Алексей Соболев

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины

С комментарием по этому поводу также выступила директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

По ее словам, определенную часть проблем с нехваткой работников можно решить благодаря модернизации производств и автоматизации отдельных процессов.

Жовтяк обратила внимание на то, что отечественные предприятия уже активно внедряют роботизированные системы, которые выполняют часть рутинных операций.

А этого человека, который может быть на предприятии, можно переучить или предоставить дополнительные навыки для той работы, где без человека никак, — подчеркнула она.

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