Зараз епідпоріг в Україні перевищено у 3 областях: Житомирській, Хмельницькій та Чернівецькій. Збільшення захворюваності на ГРВІ зареєстровано ще у 5 областях.

В Україні високий рівень захворюваності на грип

У трьох областях України сьогодні перевищено епідемічний поріг. Але запровадження карантинних заходів поки не прогнозується.

Про це розповів головний державний санітарний лікар та заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

Зараз епідпоріг перевищено у 3 областях, йдеться про Житомирську, Хмельницьку та Чернівецьку області. Збільшення захворюваності на ГРВІ зареєстровано ще 5 областях: Вінницькій, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернігівській. В інших регіонах країни станом на 31 січня зберігається неепідемічний рівень, – розповів Кузін. Поширити

За його словами, через циркуляцію вірусів грипу А та В у 22 регіонах країни зараз спостерігається зростання захворюваності на ГРВІ саме серед дітей до 17 років. До квітня вірус грипу буде переважати над коронавірусною інфекцією.

У разі ускладнення епідситуації у тій чи іншій громаді, обласні комісії ТЕБ і НС мають право локально вдатися до заходів, спрямованих на зниження ризику та поширення епідемії. Заходи можуть включати запровадження маскового режиму, соціального дистанціювання, дотримання вимог особистої гігієни, температурного режиму, скасування масових заходів до нормалізації ситуації тощо, – пояснив головний санлікар. Поширити

Кузін зазначив, що сьогодні запровадження більш жорстких карантинних заходів, зокрема, у вигляді карантину в школах по всій Україні, наразі не прогнозується.

Такі заходи, як карантини або подовження канікул наразі впроваджуються в тих регіонах країни, де є різке зростання захворюваності на ГРВІ або перевищення епідемічного порогу, – додав він. Поширити

Карантинні обмеження можуть повернутися

У МОЗ вважають карантин під час зимового періоду цілком можливим.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Якщо подивитися по загальних нормах, то карантин під час зимового періоду є цілком можливим. І в багатьох регіонах він застосовувався як у "доковідний" період, так і, скоріш за все, буде застосовуватися навіть і зараз, – сказав Кузін.

За його словами, починаючи з кінця вересня та початку жовтня, Україна стикається з підвищеним рівнем захворюваності як на грип, так і на інші гострі респіраторні вірусні інфекції.

За словами Кузіна, після того, як коронавірусну інфекцію було прибрано з груп особливо небезпечних інфекційних захворювань, і загальний карантин в Україні скасували, ця норма єдина, яка зараз залишається працездатна.