Зараз епідпоріг в Україні перевищено у 3 областях: Житомирській, Хмельницькій та Чернівецькій. Збільшення захворюваності на ГРВІ зареєстровано ще у 5 областях.
В Україні високий рівень захворюваності на грип
У трьох областях України сьогодні перевищено епідемічний поріг. Але запровадження карантинних заходів поки не прогнозується.
Про це розповів головний державний санітарний лікар та заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.
За його словами, через циркуляцію вірусів грипу А та В у 22 регіонах країни зараз спостерігається зростання захворюваності на ГРВІ саме серед дітей до 17 років. До квітня вірус грипу буде переважати над коронавірусною інфекцією.
Кузін зазначив, що сьогодні запровадження більш жорстких карантинних заходів, зокрема, у вигляді карантину в школах по всій Україні, наразі не прогнозується.
Карантинні обмеження можуть повернутися
У МОЗ вважають карантин під час зимового періоду цілком можливим.
Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.
Якщо подивитися по загальних нормах, то карантин під час зимового періоду є цілком можливим. І в багатьох регіонах він застосовувався як у "доковідний" період, так і, скоріш за все, буде застосовуватися навіть і зараз, – сказав Кузін.
За його словами, починаючи з кінця вересня та початку жовтня, Україна стикається з підвищеним рівнем захворюваності як на грип, так і на інші гострі респіраторні вірусні інфекції.
За словами Кузіна, після того, як коронавірусну інфекцію було прибрано з груп особливо небезпечних інфекційних захворювань, і загальний карантин в Україні скасували, ця норма єдина, яка зараз залишається працездатна.
Тобто якщо перевищується епідемічний поріг (а він рахується сумарно "ковід" + грип + інші респіраторні вірусні інфекції), в такому випадку за рішенням місцевої влади можуть бути застосовані локальні протиепідемічні заходи – пояснив він.
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