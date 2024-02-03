Возможен ли новый карантин в Украине — ответ Минздрава

В настоящее время эпидпорог в Украине превышен в 3 областях: Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой. Увеличение заболеваемости ОРВИ зарегистрировано еще в 5 областях.

В Украине высокий уровень заболеваемости гриппом

В трех областях Украины сегодня превышен эпидемический порог. Но введение карантинных мер пока не прогнозируется.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

Сейчас эпидпорог превышен в 3 областях, речь идет о Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой области. Увеличение заболеваемости ОРВИ зарегистрировано еще в 5 областях: Винницкой, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской. В других регионах страны на 31 января сохраняется неэпидемический уровень, – рассказал Кузин. Поделиться

По его словам, из-за циркуляции вирусов гриппа А и В в 22 регионах страны сейчас наблюдается рост заболеваемости ОРВИ именно среди детей до 17 лет. До апреля вирус гриппа будет преобладать над коронавирусной инфекцией.

В случае осложнения эпидситуации в той или иной общине, областные комиссии ТЭБ и ЧС имеют право локально принять меры, направленные на снижение риска и распространение эпидемии. Меры могут включать введение маскового режима, социального дистанцирования, соблюдения требований личной гигиены, температурного режима, отмены массовых мер по нормализации ситуации и т.д., – пояснил главный санврач. Поделиться

Кузин отметил, что сегодня введение более жестких карантинных мер, в частности, в виде карантина в школах по всей Украине, пока не прогнозируется.

Такие меры, как карантины или продление каникул, сейчас внедряются в тех регионах страны, где есть резкий рост заболеваемости ОРВИ или превышение эпидемического порога, – добавил он. Поделиться

Карантинные ограничения могут вернуться

В Минздраве считают карантин во время зимнего периода вполне возможным.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Если посмотреть по общим нормам, то карантин во время зимнего периода вполне возможен. И во многих регионах он применялся как в "доказательный" период, так и скорее всего будет применяться даже и сейчас, – сказал Кузин.

По его словам, начиная с конца сентября и начала октября, Украина сталкивается с повышенным уровнем заболеваемости как гриппом, так и другими острыми респираторными вирусными инфекциями.

По словам Кузина, после того, как коронавирусная инфекция была убрана из групп особо опасных инфекционных заболеваний, и общий карантин в Украине отменили, эта норма единственная, которая сейчас остается работоспособной.