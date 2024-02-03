Возможен ли новый карантин в Украине — ответ Минздрава

В настоящее время эпидпорог в Украине превышен в 3 областях: Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой. Увеличение заболеваемости ОРВИ зарегистрировано еще в 5 областях.
В Украине высокий уровень заболеваемости гриппом
В трех областях Украины сегодня превышен эпидемический порог. Но введение карантинных мер пока не прогнозируется.
Об этом рассказал главный государственный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.
По его словам, из-за циркуляции вирусов гриппа А и В в 22 регионах страны сейчас наблюдается рост заболеваемости ОРВИ именно среди детей до 17 лет. До апреля вирус гриппа будет преобладать над коронавирусной инфекцией.
Кузин отметил, что сегодня введение более жестких карантинных мер, в частности, в виде карантина в школах по всей Украине, пока не прогнозируется.
Карантинные ограничения могут вернуться
В Минздраве считают карантин во время зимнего периода вполне возможным.
Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
Если посмотреть по общим нормам, то карантин во время зимнего периода вполне возможен. И во многих регионах он применялся как в "доказательный" период, так и скорее всего будет применяться даже и сейчас, – сказал Кузин.
По его словам, начиная с конца сентября и начала октября, Украина сталкивается с повышенным уровнем заболеваемости как гриппом, так и другими острыми респираторными вирусными инфекциями.
По словам Кузина, после того, как коронавирусная инфекция была убрана из групп особо опасных инфекционных заболеваний, и общий карантин в Украине отменили, эта норма единственная, которая сейчас остается работоспособной.
То есть, если превышается эпидемический порог (а он считается суммарно "ковид" + грипп + другие респираторные вирусные инфекции), в таком случае по решению местных властей могут быть применены локальные противоэпидемические меры - пояснил он.
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