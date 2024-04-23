Чи можливо демонтувати колишню Арку дружби народів у Києві — відповідь КМДА

У КМДА вважають, що знесення колишньої Арки дружби народів може бути небезпечним для Києва.
Чи можливий демонтаж Арки дружби народів
Директорка департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова розповіла «Суспільному», що у 2022 році Київська міська адміністрація перейменувала Арку дружби народів на Арку Свободи українського народу.
Департамент підготував облікову документацію і передав у Мінкульт.
Однак минулого тижня міністерство в односторонньому порядку позбавило арку статусу памʼятки історії — тепер відомство хоче, щоб КМДА проводила демонтаж.
Втім, за словами Соловйової, КМДА і її департамент не погоджуються з таким рішенням.
Вона додала, що демонтаж Арки може бути небезпечним, адже частини цієї пам'ятки утворюють підпірну стіну, щоб там не було зсуву. Тому демонтаж об'єкта — дуже важкий, дорогий і небезпечний.
Арка Свободи українського народу: що відомо
У 1982 році з нагоди 60-ї річниці утворення СРСР та 65-ї річниці Жовтневого перевороту 1917 року у Києві встановили Арку дружби народів.
Біля Арки знаходилися дві скульптурні композиції — росіянин та українець, що тримають стрічку з орденом "Дружби народів"; та стела, що символізує Переяславську раду 1654 року.
Фігури росіянина та українця демонтували у квітні 2022 року.
В Інституті національної пам'яті вважають архітектурний комплекс символом російської імперської політики, що має бути цілковито демонтований.
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