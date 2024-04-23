Чи можливо демонтувати колишню Арку дружби народів у Києві — відповідь КМДА

У КМДА вважають, що знесення колишньої Арки дружби народів може бути небезпечним для Києва.

Чи можливий демонтаж Арки дружби народів

Директорка департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова розповіла «Суспільному», що у 2022 році Київська міська адміністрація перейменувала Арку дружби народів на Арку Свободи українського народу.

Департамент підготував облікову документацію і передав у Мінкульт.

Однак минулого тижня міністерство в односторонньому порядку позбавило арку статусу памʼятки історії — тепер відомство хоче, щоб КМДА проводила демонтаж.

Втім, за словами Соловйової, КМДА і її департамент не погоджуються з таким рішенням.

Знаєте, арка символізує толерантність українського народу. Взагалі український народ був дуже толерантним і до всіх націй, і до всіх віросповідань, і до всіх спільнот. Сьогодні саме таке бачення є у суспільства. До мене в департамент приходили люди, які казали, що арка розташована поруч з Європейською площею, тому мають бути європейські цінності, саме толерантність. Марина Соловйова Директорка департаменту охорони культурної спадщини КМДА

Вона додала, що демонтаж Арки може бути небезпечним, адже частини цієї пам'ятки утворюють підпірну стіну, щоб там не було зсуву. Тому демонтаж об'єкта — дуже важкий, дорогий і небезпечний.

Арка Свободи українського народу: що відомо

У 1982 році з нагоди 60-ї річниці утворення СРСР та 65-ї річниці Жовтневого перевороту 1917 року у Києві встановили Арку дружби народів.

Біля Арки знаходилися дві скульптурні композиції — росіянин та українець, що тримають стрічку з орденом "Дружби народів"; та стела, що символізує Переяславську раду 1654 року.

Фігури росіянина та українця демонтували у квітні 2022 року.

В Інституті національної пам'яті вважають архітектурний комплекс символом російської імперської політики, що має бути цілковито демонтований.