У Києві розпочався демонтаж пам'ятника Миколі Щорсу
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У Києві розпочався демонтаж пам'ятника Миколі Щорсу

КМДА
пам'ятник Миколі Щорсу

Зранку 9 грудня у Києві комунальники розпочали демонтаж  пам'ятника Миколі Щорсу - одному з військових ватажків більшовиків під час радянсько-української війни. 

Демонтаж пам'ятника Миколі Щорсу

Із монумента радянському діячу, що розташований у центрі Києва, перед цим було знято охоронний статус.

У КМДА попередили, що для демонтажу складної конструкції можливе тимчасове часткове перекриття руху бульваром Тараса Шевченка.

Демонтований монумент передадуть на зберігання в Державний музей авіації України ім. О. К. Антонова.

Микола Щорс — український радянський військовий діяч, один з військових командирів більшовиків під час радянсько-української війни 1918–1919 рокі. Боровся за радянську владу і воював проти Української Держави й Української Народної Республіки.

Демонтаж радянських пам’ятників

Нагадаємо, що 15 листопада у Києві демонтували монумент російському поету Олександру Пушкіну, який знаходився біля входу до однойменного парку на Берестейській площі.

Рішення про видалення монумента було ухвалено Кабінетом міністрів України 10 листопада.

4 листопада у Києві почали демонтаж радянської зірки з обеліска на честь міста-героя Києва на Галицькій площі (колишня площа Перемоги), який встановили там 1982 року.

1 серпня у Києві з монумента "Батьківщина-Мати" зняли герб СРСР. Замість нього встановили тризуб.

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