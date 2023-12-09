У Києві розпочався демонтаж пам'ятника Миколі Щорсу

Зранку 9 грудня у Києві комунальники розпочали демонтаж пам'ятника Миколі Щорсу - одному з військових ватажків більшовиків під час радянсько-української війни.
Демонтаж пам'ятника Миколі Щорсу
Із монумента радянському діячу, що розташований у центрі Києва, перед цим було знято охоронний статус.
У КМДА попередили, що для демонтажу складної конструкції можливе тимчасове часткове перекриття руху бульваром Тараса Шевченка.
Демонтований монумент передадуть на зберігання в Державний музей авіації України ім. О. К. Антонова.
Микола Щорс — український радянський військовий діяч, один з військових командирів більшовиків під час радянсько-української війни 1918–1919 рокі. Боровся за радянську владу і воював проти Української Держави й Української Народної Республіки.
Демонтаж радянських пам’ятників
Нагадаємо, що 15 листопада у Києві демонтували монумент російському поету Олександру Пушкіну, який знаходився біля входу до однойменного парку на Берестейській площі.
Рішення про видалення монумента було ухвалено Кабінетом міністрів України 10 листопада.
4 листопада у Києві почали демонтаж радянської зірки з обеліска на честь міста-героя Києва на Галицькій площі (колишня площа Перемоги), який встановили там 1982 року.
1 серпня у Києві з монумента "Батьківщина-Мати" зняли герб СРСР. Замість нього встановили тризуб.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-