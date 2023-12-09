В Киеве начался демонтаж памятника Николаю Щорсу

Утром 9 декабря в Киеве коммунальщики приступили к демонтажу памятника Николаю Щорсу - одному из военных предводителей большевиков во время советско-украинской войны.

Демонтаж памятника Николаю Щорсу

С монумента советскому деятелю, расположенному в центре Киева, перед этим был снят охранный статус.

В КГГА предупредили, что для демонтажа сложной конструкции возможно временное частичное перекрытие движения по бульвару Тараса Шевченко.

Демонтированный монумент будет передан на хранение в Государственный музей авиации Украины им. О. К. Антонова.

Николай Щорс – украинский советский военный деятель, один из военных командиров большевиков во время советско-украинской войны 1918–1919 гг. Сражался за советскую власть и воевал против Украинского Государства и Украинской Народной Республики.

Демонтаж советских памятников

Напомним, что 15 ноября в Киеве демонтировали монумент российскому поэту Александру Пушкину, который находился у входа в одноименный парк на Берестейской площади.

Решение об удалении монумента было принято Кабинетом Министров Украины 10 ноября.

4 ноября в Киеве начали демонтаж советской звезды с обелиска в честь города-героя Киева на Галицкой площади (бывшая площадь Победы), установленного там в 1982 году.

1 августа в Киеве с монумента "Батькивщина-Мать" сняли герб СССР. Вместо него установили трезубец.