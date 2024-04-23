Возможно ли демонтировать бывшую Арку дружбы народов в Киеве — ответ КГГА

В КГГА считают, что снос бывшей Арки дружбы народов может быть опасен для Киева.
Возможен ли демонтаж Арки дружбы народов
Директор департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева рассказала «Общественному», что в 2022 году Киевская городская администрация переименовала Арку дружбы народов в Арку Свободы украинского народа.
Департамент подготовил учетную документацию и передал в Минкульт.
Однако на прошлой неделе министерство в одностороннем порядке лишило арку статуса памятки истории — теперь ведомство хочет, чтобы КГГА проводила демонтаж.
Впрочем, по словам Соловьевой, КГГА и ее департамент не согласны с таким решением.
Она добавила, что демонтаж Арки может быть опасен, ведь части этого памятника образуют подпорную стену, чтобы там не было смещения. Поэтому демонтаж объекта — очень тяжелый, дорогой и опасный.
Арка Свободы украинского народа: что известно
В 1982 году по случаю 60-летия образования СССР и 65-летия Октябрьского переворота 1917 года в Киеве установили Арку дружбы народов.
Около Арки находились две скульптурные композиции — русский и украинец, держащие ленту с орденом "Дружбы народов"; и стела, что символизирует Переяславский совет 1654 года.
Фигуры россиянина и украинца были демонтированы в апреле 2022 года.
В Институте национальной памяти считают архитектурный комплекс символом российской имперской политики, который должен быть полностью демонтирован.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-