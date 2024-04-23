Возможно ли демонтировать бывшую Арку дружбы народов в Киеве — ответ КГГА

В КГГА считают, что снос бывшей Арки дружбы народов может быть опасен для Киева.

Возможен ли демонтаж Арки дружбы народов

Директор департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева рассказала «Общественному», что в 2022 году Киевская городская администрация переименовала Арку дружбы народов в Арку Свободы украинского народа.

Департамент подготовил учетную документацию и передал в Минкульт.

Однако на прошлой неделе министерство в одностороннем порядке лишило арку статуса памятки истории — теперь ведомство хочет, чтобы КГГА проводила демонтаж.

Впрочем, по словам Соловьевой, КГГА и ее департамент не согласны с таким решением.

Знаете, арка символизирует терпимость украинского народа. Вообще, украинский народ был очень толерантным и ко всем нациям, и ко всем вероисповеданиям, и ко всем общинам. Сегодня именно такое видение есть у общества. Ко мне в департамент приходили люди, которые говорили, что арка расположена рядом с Европейской площадью, поэтому должны быть европейские ценности именно толерантность. Марина Соловьева Директор департамента охраны культурного наследия КГГА

Она добавила, что демонтаж Арки может быть опасен, ведь части этого памятника образуют подпорную стену, чтобы там не было смещения. Поэтому демонтаж объекта — очень тяжелый, дорогой и опасный.

Арка Свободы украинского народа: что известно

В 1982 году по случаю 60-летия образования СССР и 65-летия Октябрьского переворота 1917 года в Киеве установили Арку дружбы народов.

Около Арки находились две скульптурные композиции — русский и украинец, держащие ленту с орденом "Дружбы народов"; и стела, что символизирует Переяславский совет 1654 года.

Фигуры россиянина и украинца были демонтированы в апреле 2022 года.

В Институте национальной памяти считают архитектурный комплекс символом российской имперской политики, который должен быть полностью демонтирован.