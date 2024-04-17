Больше не памятник культуры. Бывшую Арку дружбы народов в Киеве могут демонтировать
Категория
Культура
Дата публикации

Больше не памятник культуры. Бывшую Арку дружбы народов в Киеве могут демонтировать

МКИП
Арка
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Министерство культуры и информационной политики издало приказ о том, что бывшая Арка дружбы народов в Киеве не подлежит внесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Арку дружбы народов в Киеве могут демонтировать

Так, монумент на ознаменование воссоединения Украины с Россией потерял статус памятника истории и теперь может быть демонтирован.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Арку дружбы народов установили в 1982 году по случаю 60-летия образования СССР и 65-летия Октябрьского переворота 1917 года. Арка связывала две скульптурные композиции: рабочих — россиянина и украинца, державших ленту с орденом "Дружбы народов", и стела с многофигурной группой, символизирующей Переяславский совет 1654 года. В последний Богдан Хмельницкий заключил союзное соглашение с Московским царством.

Фигуры россиянина и украинца с орденом "Дружбы народов" были демонтированы в апреле 2022 года. Впрочем, как отмечают в Институте национальной памяти, архитектурный комплекс остается воплощением мифа о "воссоединении" Украины с Россией в 1654 году.

Этот комплекс УИНП называет символом российской имперской политики, который должен быть полностью демонтирован.

Ранее Киевский городской совет переименовал сооружение в "Арку Свободы украинского народа", однако, как считает Украинский институт национальной памяти, даже так оно остается российским имперским монументом. В 2018 году на арке украинские художники и активисты нарисовали "трещину дружбы".

Демонтажу мешал охранный статус памятки. Теперь же становится возможным выполнение экспертного заключения УИНП.

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26 апреля 2022 года в Киеве демонтировали советский монумент под аркой тогда еще "дружбы народов". Гранитную стеллу с многофигурной группой, посвященную Переяславскому Совету, планировали разобрать впоследствии.

В конце апреля 2022 Киевский городской совет начал принимать предложения по переименованию городских объектов, которые имеют названия, связанные с Россией и Беларусью. В предложенном списке было 279 пунктов, в том числе улицы, переулки, аллеи, шоссе, проспекты и станции метрополитена.

1 августа 2023 года в Киеве с монумента "Батькивщина-Мать" был снят герб бывшего СССР. Демонтаж и установку трезубца завершили ко Дню Независимости Украины.

На ноябрь 2023 года в Киеве демонтировали более 60 памятных объектов, связанных с историей и культурой России или СССР.

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