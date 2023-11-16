Пес Патрон заменит Пушкина. Создана петиция по поводу нового памятника в Киеве

В Киеве может появиться памятник культовому псу – джек-расселу Патрону, работающему на разминировании Украины.
Псу Патрону могут установить монумент
На сайте Киевского городского совета зарегистрировали петицию , в которой предлагают установить памятник псу Патрону на месте демонтированного памятника Александру Пушкину на Шулявке.
Авторы обращения назвали пса Патрона "живым символом преданности Украине и ярким вдохновителем современной украинской культуры". По их словам, он "создает положительную атмосферу и дает надежду людям в самые сложные военные годы".
Также в инициативе заявляют, что памятник псу Патрону станет "современной визитной карточкой города" и будет способствовать привлечению туристов.
Кроме этого, упоминается и песня о самом популярном джек-расселе Украины: мол, она "обогатила современную украинскую культуру символикой и эмоциональным содержанием".
Памятники животным в Украине: что известно
Если петиция соберет необходимое количество подписей, и памятник псу Патрону таки установят, это будет не первый монумент, посвященный этой собаке в Украине. В октябре в городе Дубно Ровенской установили скамейку с кованой фигурой пса Патрона.
Кроме этого, в Украине также есть скульптуры:
"пчелке-труженице" в Тернополе;
пчеле-гиганту в Маневичах;
муравью в Киеве;
лягушке в Киеве;
козе Любце в Ивано-Франковской области;
рыбе-бычку в Бердянске;
коту Пантелеймону в Киеве;
"ежику в тумане" в Киеве;
"чайке-хозяйке" в Бердянске;
"щуке из Кременчуга" в Кременчуге;
"гусю-туристу", "гусю-фотографу" и "гусю-пивовару" в Мукачево;
муравью хирономиде в Бердянске;
памятник свинье в Полтаве и другие.
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