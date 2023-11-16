Пес Патрон заменит Пушкина. Создана петиция по поводу нового памятника в Киеве
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Пес Патрон заменит Пушкина. Создана петиция по поводу нового памятника в Киеве

Пес Патрон
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Источник:  Суспільне. Культура

В Киеве может появиться памятник культовому псу – джек-расселу Патрону, работающему на разминировании Украины.

Псу Патрону могут установить монумент

На сайте Киевского городского совета зарегистрировали петицию , в которой предлагают установить памятник псу Патрону на месте демонтированного памятника Александру Пушкину на Шулявке.

Авторы обращения назвали пса Патрона "живым символом преданности Украине и ярким вдохновителем современной украинской культуры". По их словам, он "создает положительную атмосферу и дает надежду людям в самые сложные военные годы".

Многие служебные животные, в частности собаки, помогают защищать Украину и обеспечивать безопасность людей. Установка памятника нашим четвероногим друзьям будет публичным признанием их вклада в защиту и улучшение качества жизни граждан, говорится в петиции.

Также в инициативе заявляют, что памятник псу Патрону станет "современной визитной карточкой города" и будет способствовать привлечению туристов.

Кроме этого, упоминается и песня о самом популярном джек-расселе Украины: мол, она "обогатила современную украинскую культуру символикой и эмоциональным содержанием".

Памятники животным в Украине: что известно

Если петиция соберет необходимое количество подписей, и памятник псу Патрону таки установят, это будет не первый монумент, посвященный этой собаке в Украине. В октябре в городе Дубно Ровенской установили скамейку с кованой фигурой пса Патрона.

Кроме этого, в Украине также есть скульптуры:

  • "пчелке-труженице" в Тернополе;

  • пчеле-гиганту в Маневичах;

  • муравью в Киеве;

  • лягушке в Киеве;

  • козе Любце в Ивано-Франковской области;

  • рыбе-бычку в Бердянске;

  • коту Пантелеймону в Киеве;

  • "ежику в тумане" в Киеве;

  • "чайке-хозяйке" в Бердянске;

  • "щуке из Кременчуга" в Кременчуге;

  • "гусю-туристу", "гусю-фотографу" и "гусю-пивовару" в Мукачево;

  • муравью хирономиде в Бердянске;

  • памятник свинье в Полтаве и другие.

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