Пес Патрон замінить Пушкіна. Створена петиція щодо нового пам'ятника у Києві

У Києві може з'явитися пам'ятник культовому псу – джек-расселу Патрону, який працює на розмінуванні України.

Псу Патрону можуть встановити монумент

На сайті Київської міської ради зареєстрували петицію, у якій пропонують встановити пам'ятник псу Патрону на місці демонтованого пам'ятника Олександру Пушкіну на Шулявці.

Автори звернення назвали пса Патрона "живим символом відданості Україні та яскравим натхненником сучасної української культури". За їхніми словами, він "створює позитивну атмосферу й дає надію людям у найскладніші воєнні роки".

Багато службових тварин, зокрема собак, допомагають боронити Україну та гарантувати безпеку людей. Встановлення пам'ятника нашим чотирилапим друзям буде публічним визнанням їхнього внеску в захист та покращення якості життя громадян, – йдеться в петиції. Поширити

Також в ініціативі заявляють, що пам'ятник псу Патрону стане "сучасною візитівкою міста" та сприятиме залученню туристів.

Окрім цього, згадується й пісня про найпопулярнішого джек-рассела України: мовляв, вона "збагатила сучасну українську культуру символікою та емоційним змістом".

Пам'ятники тваринам в Україні: що відомо

Якщо петиція назбирає необхідну кількість підписів, і пам'ятник псу Патрону таки встановлять, це буде не перший монумент, присвячений цьому собаці в Україні. У жовтні в місті Дубно на Рівненщині встановили лавку з кованою фігурою пса Патрона.

Окрім цього, наразі в Україні також є скульптури: