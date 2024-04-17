Більше не пам'ятка. Колишню Арку дружби народів у Києві можуть демонтувати

Міністерство культури та інформаційної політики видало наказ про те, що колишня Арка дружби народів у Києві не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.
Арку дружби народів у Києві можуть демонтувати
Так, монумент на ознаменування возз'єднання України з Росією втратив статус пам'ятки історії і відтепер може бути демонтований.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Фігури росіянина та українця з орденом "Дружби народів" демонтували у квітні 2022 року. Утім, як наголошують в Інституті національної пам'яті, архітектурний комплекс залишається втіленням міфу про "возз'єднання" України з Росією у 1654 році.
Цей комплекс УІНП називає символом російської імперської політики, що має бути цілковито демонтований.
Раніше Київська міська рада перейменувала споруду в "Арку Свободи українського народу", проте, як вважає Український інститут національної пам'яті, навіть так вона залишається російським імперським монументом. У 2018 році на арці українські митці й активісти намалювали "тріщину дружби".
Демонтажу заважав охоронний статус пам'ятки. Тепер же стає можливим виконання експертного висновку УІНП.
Що відомо про деколонізацію і дерусифікацію в Києві
26 квітня 2022 року в Києві демонтували радянський монумент під аркою тоді ще "дружби народів". Гранітну стелу з багатофігурною групою, присвячену Переяславській Раді, планували розібрати згодом.
1 серпня 2023 року в Києві з монумента "Батьківщина-Мати" зняли герб колишнього СРСР. Демонтаж та встановлення тризуба завершили до Дня Незалежності України.
Станом на листопад 2023 року в Києві демонтували понад 60 пам'ятних об'єктів, які пов'язані з історією та культурою Росії або СРСР.
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