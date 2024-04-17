Більше не пам'ятка. Колишню Арку дружби народів у Києві можуть демонтувати

Міністерство культури та інформаційної політики видало наказ про те, що колишня Арка дружби народів у Києві не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Арку дружби народів у Києві можуть демонтувати

Так, монумент на ознаменування возз'єднання України з Росією втратив статус пам'ятки історії і відтепер може бути демонтований.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Арку дружби народів встановили в 1982 році з нагоди відзначення 60-ї річниці утворення СРСР та 65-ї річниці Жовтневого перевороту 1917 року. Арка зв'язувала дві скульптурні композиції: робітників — росіянина та українця, що тримали стрічку з орденом "Дружби народів", та стелу з багатофігурною групою, що символізує Переяславську раду 1654 року. В останній Богдан Хмельницький уклав союзну угоду з Московським царством. Поширити

Фігури росіянина та українця з орденом "Дружби народів" демонтували у квітні 2022 року. Утім, як наголошують в Інституті національної пам'яті, архітектурний комплекс залишається втіленням міфу про "возз'єднання" України з Росією у 1654 році.

Цей комплекс УІНП називає символом російської імперської політики, що має бути цілковито демонтований.

Раніше Київська міська рада перейменувала споруду в "Арку Свободи українського народу", проте, як вважає Український інститут національної пам'яті, навіть так вона залишається російським імперським монументом. У 2018 році на арці українські митці й активісти намалювали "тріщину дружби".

Демонтажу заважав охоронний статус пам'ятки. Тепер же стає можливим виконання експертного висновку УІНП.

Що відомо про деколонізацію і дерусифікацію в Києві

26 квітня 2022 року в Києві демонтували радянський монумент під аркою тоді ще "дружби народів". Гранітну стелу з багатофігурною групою, присвячену Переяславській Раді, планували розібрати згодом.

Наприкінці квітня 2022 року Київська міська рада почала приймати пропозиції щодо перейменування міських об'єктів, які мають назви, пов'язані з Росією та Білоруссю. У запропонованому списку було 279 пунктів, зокрема вулиці, провулки, алеї, шосе, проспекти та станції метрополітену. Поширити

1 серпня 2023 року в Києві з монумента "Батьківщина-Мати" зняли герб колишнього СРСР. Демонтаж та встановлення тризуба завершили до Дня Незалежності України.