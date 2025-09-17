Чи наважиться людство на 3-денний робочий тиждень — прогноз експертів
Чи наважиться людство на 3-денний робочий тиждень — прогноз експертів

Джерело:  Fortune

Дедалі більше очільників провідних світових компаній схиляються до думки, що розвиток штучного інтелекту дасть змогу людству дійти до чотири- або навіть триденного робочого тижня.

Головні тези:

  • ШІ кардинально змінить життя людства вже в найближчому майбутньому.
  • Однак це призведе до зникнення дуже багатьох професій.

З прогнозом з цього приводу виступив засновник і гендиректор Zoom Ерік Юань.

На його переконання, масштабне застосування чат-ботів і цифрових агентів на основі ШІ подарує можливість відмовитися від традиційного п'ятиденного графіка.

Якщо штучний інтелект здатний зробити наше життя кращим, чому ми повинні працювати п'ять днів на тиждень? Кожна компанія підтримає три- або чотириденний робочий тиждень. Зрештою це звільнить час для всіх, — наголосив Юань.

Журналісти звертають увагу на те, що ця ідея співзвучна заявам Білла Гейтса, голови Nvidia Дженсена Хуанга та СЕО JPMorgan Chase Джеймі Даймона.

Ні для кого не секрет, що саме Гейтс раніше запевняв, що через 10 років людям "не доведеться так багато працювати".

Хуанг був переконаний в тому, що масове впровадження ШІ "ймовірно" призведе до чотириденного робочого тижня.

Даймон пішов ще далі та стверджував, що майбутні покоління житимуть до 100 років і працюватимуть 3 дні на тиждень.

