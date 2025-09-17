Решится ли человечество на 3-дневную рабочую неделю — прогноз экспертов
Категория
Технологии
Дата публикации

Решится ли человечество на 3-дневную рабочую неделю — прогноз экспертов

ШИ подарит людям больше свободного времени
Читати українською
Источник:  Fortune

Все больше руководителей ведущих мировых компаний склоняются к мнению, что развитие искусственного интеллекта позволит человечеству дойти до четырех или даже трехдневной рабочей недели.

Главные тезисы

  • ИИ кардинально изменит жизнь человечества уже в ближайшем будущем.
  • Однако это приведет к исчезновению многих профессий.

ШИ подарит людям больше свободного времени

С прогнозом на этот счет выступил основатель и гендиректор Zoom Эрик Юань.

По его мнению, масштабное применение чат-ботов и цифровых агентов на основе ИИ подарит возможность отказаться от традиционного пятидневного графика.

Если искусственный интеллект способен сделать нашу жизнь лучше, почему мы должны работать пять дней в неделю? Каждая компания поддержит трех- или четырехдневную рабочую неделю. В конце концов, это освободит время для всех, — подчеркнул Юань.

Журналисты обращают внимание на то, что эта идея созвучна заявлениям Билла Гейтса, главы Nvidia Дженсена Хуанга и СЭО JPMorgan Chase Джейми Даймона.

Ни для кого не секрет, что именно Гейтс раньше уверял, что через 10 лет людям "не придется так много работать".

Хуанг был убежден в том, что массовое внедрение ИИ "вероятно" приведет к четырехдневной рабочей неделе.

Даймон пошел еще дальше и утверждал, что будущие поколения будут жить до 100 лет и будут работать 3 дня в неделю.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Искусственный интеллект уже отбирает работу у людей ряда профессий
ИИ уже влияет на карьеру людей
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Искусственный интеллект может спровоцировать начало ядерной войны
Решения ИИ могут быть слишком радикальными
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Искусственный интеллект получил должность министра в Албании
Власти Албании рассчитывают на искусственный интеллект

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?