Решится ли человечество на 3-дневную рабочую неделю — прогноз экспертов

Все больше руководителей ведущих мировых компаний склоняются к мнению, что развитие искусственного интеллекта позволит человечеству дойти до четырех или даже трехдневной рабочей недели.
Главные тезисы
- ИИ кардинально изменит жизнь человечества уже в ближайшем будущем.
- Однако это приведет к исчезновению многих профессий.
ШИ подарит людям больше свободного времени
С прогнозом на этот счет выступил основатель и гендиректор Zoom Эрик Юань.
По его мнению, масштабное применение чат-ботов и цифровых агентов на основе ИИ подарит возможность отказаться от традиционного пятидневного графика.
Журналисты обращают внимание на то, что эта идея созвучна заявлениям Билла Гейтса, главы Nvidia Дженсена Хуанга и СЭО JPMorgan Chase Джейми Даймона.
Ни для кого не секрет, что именно Гейтс раньше уверял, что через 10 лет людям "не придется так много работать".
Хуанг был убежден в том, что массовое внедрение ИИ "вероятно" приведет к четырехдневной рабочей неделе.
Даймон пошел еще дальше и утверждал, что будущие поколения будут жить до 100 лет и будут работать 3 дня в неделю.
