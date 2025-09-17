Решится ли человечество на 3-дневную рабочую неделю — прогноз экспертов

Все больше руководителей ведущих мировых компаний склоняются к мнению, что развитие искусственного интеллекта позволит человечеству дойти до четырех или даже трехдневной рабочей недели.

ШИ подарит людям больше свободного времени

С прогнозом на этот счет выступил основатель и гендиректор Zoom Эрик Юань.

По его мнению, масштабное применение чат-ботов и цифровых агентов на основе ИИ подарит возможность отказаться от традиционного пятидневного графика.

Если искусственный интеллект способен сделать нашу жизнь лучше, почему мы должны работать пять дней в неделю? Каждая компания поддержит трех- или четырехдневную рабочую неделю. В конце концов, это освободит время для всех, — подчеркнул Юань. Поделиться

Журналисты обращают внимание на то, что эта идея созвучна заявлениям Билла Гейтса, главы Nvidia Дженсена Хуанга и СЭО JPMorgan Chase Джейми Даймона.

Ни для кого не секрет, что именно Гейтс раньше уверял, что через 10 лет людям "не придется так много работать".

Хуанг был убежден в том, что массовое внедрение ИИ "вероятно" приведет к четырехдневной рабочей неделе.

Даймон пошел еще дальше и утверждал, что будущие поколения будут жить до 100 лет и будут работать 3 дня в неделю.