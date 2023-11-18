Зима навряд чи призведе до серйозних змін на передовій в Україні. Найближчих перспектив на східному фронті немає.
Чи призведе зима до змін на східному фронті в Україні
Британська розвідка проаналізувала основні події на фронті за останній тиждень. Головні висновки:
важкі бої точаться на Куп'янській осі у Луганській області, навколо Авдіївки, на лівому березі Дніпра у Херсонській області, де українські війська створили плацдарм;
жодна сторона не досягла істотного прогресу на фронті. Росія продовжує зазнавати особливо великих втрат в районі Авдіївки.
Розвідка з посиланням на очевидців наголошує, що безпілотники та артилерія (особливо касетні снаряди) продовжують відігравати важливу роль на фронті.
Аналітики заявили про нову мотивацію солдатів РФ на фронті
Команда американського Інституту вивчення війни звертає увагу на те, що просто зараз для Путіна є вкрай важливою оперативна перемога на українському фронті, оскільки він хоче оформити як «Пряму лінію», так і прес-конференцію в позитивному світлі.
Саме тому армія РФ активізувала свої дії на полі бою, намагаючись захопити Авдіївку.
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