Зима навряд чи призведе до серйозних змін на передовій в Україні. Найближчих перспектив на східному фронті немає.

Чи призведе зима до змін на східному фронті в Україні

Британська розвідка проаналізувала основні події на фронті за останній тиждень. Головні висновки:

важкі бої точаться на Куп'янській осі у Луганській області, навколо Авдіївки, на лівому березі Дніпра у Херсонській області, де українські війська створили плацдарм;

жодна сторона не досягла істотного прогресу на фронті. Росія продовжує зазнавати особливо великих втрат в районі Авдіївки.

Розвідка з посиланням на очевидців наголошує, що безпілотники та артилерія (особливо касетні снаряди) продовжують відігравати важливу роль на фронті.

З настанням холодної зими на сході України майже немає найближчих перспектив серйозних змін на лінії фронту, - вважає британська розвідка. Поширити

(1/5) Over the last week, the most intense ground combat has been taking place in three areas: — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 18, 2023

Аналітики заявили про нову мотивацію солдатів РФ на фронті

Команда американського Інституту вивчення війни звертає увагу на те, що просто зараз для Путіна є вкрай важливою оперативна перемога на українському фронті, оскільки він хоче оформити як «Пряму лінію», так і прес-конференцію в позитивному світлі.

Саме тому армія РФ активізувала свої дії на полі бою, намагаючись захопити Авдіївку.