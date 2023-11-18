Приведет ли зима к переменам на восточном фронте в Украине — британская разведка

Зима вряд ли приведет к серьезным изменениям на передовой Украине. Ближайших перспектив на восточном фронте нет.

Приведет ли зима к изменениям на восточном фронте в Украине

Британская разведка проанализировала основные события на фронте за последнюю неделю. Главные выводы:

тяжелые бои идут на Купянской оси в Луганской области, вокруг Авдеевки, на левом берегу Днепра в Херсонской области, где украинские войска создали плацдарм;

ни одна сторона не достигла существенного прогресса на фронте. Россия продолжает нести особо большие потери в районе Авдеевки.

Разведка со ссылкой на очевидцев отмечает, что беспилотники и артиллерия (особенно кассетные снаряды) продолжают играть важную роль на фронте.

С наступлением холодной зимы на востоке Украины почти нет ближайших перспектив серьезных изменений на линии фронта, считает британская разведка. Поделиться

(1/5) Over the last week, the most intense ground combat has been taking place in three areas: — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 18, 2023

Аналитики заявили о новой мотивации солдат РФ на фронте

Команда американского Института изучения войны обращает внимание на то, что прямо сейчас для Путина крайне важна оперативная победа на украинском фронте, поскольку он хочет оформить как «Прямую линию», так и пресс-конференцию в положительном свете.

Именно поэтому армия РФ активизировала свои действия на поле боя, пытаясь захватить Авдеевку.