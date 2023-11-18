Приведет ли зима к переменам на восточном фронте в Украине — британская разведка
Категория
Украина
Дата публикации

Приведет ли зима к переменам на восточном фронте в Украине — британская разведка

Минобороны Британии
война
Читати українською

Зима вряд ли приведет к серьезным изменениям на передовой Украине. Ближайших перспектив на восточном фронте нет.

Приведет ли зима к изменениям на восточном фронте в Украине

Британская разведка проанализировала основные события на фронте за последнюю неделю. Главные выводы:

  • тяжелые бои идут на Купянской оси в Луганской области, вокруг Авдеевки, на левом берегу Днепра в Херсонской области, где украинские войска создали плацдарм;

  • ни одна сторона не достигла существенного прогресса на фронте. Россия продолжает нести особо большие потери в районе Авдеевки.

Разведка со ссылкой на очевидцев отмечает, что беспилотники и артиллерия (особенно кассетные снаряды) продолжают играть важную роль на фронте.

С наступлением холодной зимы на востоке Украины почти нет ближайших перспектив серьезных изменений на линии фронта, считает британская разведка.

Аналитики заявили о новой мотивации солдат РФ на фронте

Команда американского Института изучения войны обращает внимание на то, что прямо сейчас для Путина крайне важна оперативная победа на украинском фронте, поскольку он хочет оформить как «Прямую линию», так и пресс-конференцию в положительном свете.

Именно поэтому армия РФ активизировала свои действия на поле боя, пытаясь захватить Авдеевку.

По всей видимости, Россия пытается оставить себе простор для смягчения, если российские войска не смогут обеспечить существенный успех на поле боя в Украине в ближайшее время, - предполагают американские аналитики.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб назвал главную цель операций ВСУ на левобережье Днепра
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У ВСУ есть успехи на левом берегу Днепра на Херсонщине — сводка Генштаба
Генштаб ВСУ
Военные ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ закрепляются на занятых рубежах на левобережье Днепра — сводка Генштаба
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.