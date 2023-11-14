Член Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук офіційно підтвердив, що положення про скасування заочної та вечірньої форм навчання запропонують в окремому законопроєкті.

За що насправді голосувала ВРУ

Як уже згадувалося раніше, ще 8 листопада парламент України прийняв закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року".

Варто звернути увагу на те, що цей документ регулює вступ до закладів вищої освіти у наступному році.

Саме у ньому була закріплена пропозиція щодо скасування набору на вечірню та заочну форми навчання.

Проте Верховна Рада проголосувала за законопроєкт з урахуванням рішення комітету, де згадку про скасування відповідних форм навчання прибрали.

Що наразі відомо про скасування заочного навчання

За словами Романа Грищука, в ухваленому законі мовиться лише про формат проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2024 році.

Він також звертає увагу на те, що коли подавали цей законопроєкт, у ньому була норма про заміну вечірньої і заочної форми навчання на дистанційну.

Проте під час підготовки деякі фракції висловилися проти, не хотіли голосувати за цей законопроєкт одразу і в першому, і в другому читаннях. А нам треба було швидше проголосувати законопроєкт про НМТ, щоб всі чітко розуміли формат наступного вступного року, – розповідає народний обранець. Поширити

Як пояснює Роман Грищук, скасування заочної та вечірньої форм навчання мають намір винести в окремий законопроєкт.

МОН має його напрацювати. Будуть від КМУ подавати, – додає він. Поширити

Не можна також не згадати про те, що наступного року Україна збільшить витрати на наукові розробки на більш ніж 20%.