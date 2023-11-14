Член Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук официально подтвердил, что положения об отмене заочной и вечерней форм обучения будут предложены в отдельном законопроекте.

За что на самом деле голосовала ВРУ

Как уже упоминалось ранее, еще 8 ноября парламент Украины принял закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2024 года".

Следует обратить внимание на то, что этот документ регулирует поступление в высшие учебные заведения в следующем году.

Именно в нем было закреплено предложение об отмене набора на вечернюю и заочную формы обучения.

Однако Верховная Рада проголосовала за законопроект с учетом решения комитета, где упоминание об отмене соответствующих форм обучения было убрано.

Что известно об отмене заочного обучения

По словам Романа Грищука, в принятом законе речь идет только о формате проведения национального мультипредметного теста (НМТ) в 2024 году.

Он также обращает внимание на то, что когда подавали этот законопроект, в нем была норма о замене вечерней и заочной формы обучения на дистанционную.

Однако во время подготовки некоторые фракции высказались против того, что не хотели голосовать за этот законопроект сразу и в первом, и во втором чтениях. А нам нужно было быстрее проголосовать законопроект о НМТ, чтобы все четко понимали формат следующего вступительного года, – рассказывает народный избранник. Поделиться

Как объясняет Роман Грищук, отмену заочной и вечерней форм обучения намерена вынести в отдельный законопроект.

МОН должно его наработать. Будут от КМУ подавать, – добавляет он. Поделиться

Нельзя также не упомянуть о том, что в следующем году Украина увеличит расходы на научные разработки на более чем 20%.