Член Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук официально подтвердил, что положения об отмене заочной и вечерней форм обучения будут предложены в отдельном законопроекте.
За что на самом деле голосовала ВРУ
Как уже упоминалось ранее, еще 8 ноября парламент Украины принял закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2024 года".
Следует обратить внимание на то, что этот документ регулирует поступление в высшие учебные заведения в следующем году.
Именно в нем было закреплено предложение об отмене набора на вечернюю и заочную формы обучения.
Однако Верховная Рада проголосовала за законопроект с учетом решения комитета, где упоминание об отмене соответствующих форм обучения было убрано.
Что известно об отмене заочного обучения
По словам Романа Грищука, в принятом законе речь идет только о формате проведения национального мультипредметного теста (НМТ) в 2024 году.
Он также обращает внимание на то, что когда подавали этот законопроект, в нем была норма о замене вечерней и заочной формы обучения на дистанционную.
Как объясняет Роман Грищук, отмену заочной и вечерней форм обучения намерена вынести в отдельный законопроект.
Нельзя также не упомянуть о том, что в следующем году Украина увеличит расходы на научные разработки на более чем 20%.
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