Дослідники з Женевського університету у Швейцарії нарешті дали відповідь на відоме питання, чи з'явилась курка раніше за яйце, або навпаки.

Що з’явилось раніше, курка чи яйце

Зокрема, виявлений у 2017 році скам’янілий доісторичний організм дозволив науковцям дійти остаточного висновку, що яйця з’явились задовго до появи перших тварин, зокрема, курки.

Зазначається, що аналіз знайденого на Гаваях одноклітинного організму довів, що його вік складає не менше мільярда років. Цей організм використовував ділення клітин для створення прообразу яєць.

Курчата

Науковці з’ясували, що цей організм утворив інші багатоклітинні організми, які дуже схожі з ембріонами тварин.

Все це вказує на те, що яйця з’явились задовго до тварин.

Хоча Chromosphaera perkinsii є одноклітинним видом, така поведінка свідчить про те, що багатоклітинні процеси координації та диференціації вже присутні в цього виду, задовго до появи перших тварин на Землі, — пояснює провідний автор дослідження Омая Дудін. Поширити

Одноклітинні організми, наприклад, дріжджі і низка бактерій, з’явились задовго до появи багатоклітинних організмів, зокрема, тварин, які розвинулись з одноклітинних організмів до складних істот.

Цей процес розвитку ембріона слідував дуже певним етапам, які, як відомо, напрочуд схожі між видами тварин.

Як науковцям вдалось визначити еволюційні механізми появи яєць

У новому дослідженні науковці науковці проаналізували форму життя пращура багатоклітинних організмів C perkinsii, яка відділилась від еволюційного розвитку тварин понад мільярд років тому.

Це дозволило науковцям знайти свідчення щодо ключових механізмів розвитку одноклітинних організмів у багатоклітинні.

Так, вчені з’ясували, що C perkinsii, досягаючи максимального розміру, ділились більше не зростаючи далі, утворюючи багатоклітинні колонії, що дуже нагадує ранні стадії розвитку ембріонів тварин.

Ці колонії складались щонайменше з двох різних типів клітин і зберігали близько третини власного життєвого циклу.

Це дозволило дослідникам дійти висновку, що генетичні механізми для появи яєць з’явились задовго до самих курей, більше мільярда років тому.

Однак існує ймовірність того, що механізми, які лежать в основі багатоклітинного розвитку, могли еволюціонувати окремо в C perkinsii, і дослідники заявили, що сподіваються, що подальші дослідження організму покажуть, який із варіантів є більш імовірним.