Дослідники з Університету Отаго у Новій Зеландії з'ясували, що людська діяльність, зокрема, вирубка лісів, змусили деяких тварин адаптуватись та еволюціонувати до нових умов навколишнього середовища.

Що відомо про приклад еволюції однієї комахи

Зазначається, що довгохвоста кам'яна муха, що має назву Zelandoperla, використовує стратегію захисту від птахів, імітуючи зовнішній вигляд токсичної родички Austroperla, що виробляє цианід у власному організмі.

Зокрема, дослідники встановили, що на територіях, де колись були ліси, згодом вирублені людиною, більше не має великої кількості хижих птахів і токсичних комах Austroperla теж не має, однак Zelandoperla продовжує існувати, повністю змінивши власну зовнішність.

Науковці підкреслюють, що отримані ними дані доводять здатність цілих популяцій швидко адаптуватись до стрімких змін навколишнього середовища.

Довгохвоста кам'яна муха Zelandoperla

Імітуючи Austroperla, кам'яна муха Zelandoperla набувала темного відтінку ебенового дерева, що допомагало відлякувати хижих птахів.

Austroperla — лісова істота, яка живе в струмках, де харчується листям і деревним сміттям. У вирубаних лісах її улюблених джерел їжі не вистачає, тому вона стала менш поширеною.

Вирубка лісів з часів появи людини призвела до зникнення отруйних видів. Як наслідок, у збезлісених регіонах види, що імітують, відмовилися від цієї стратегії, оскільки немає кого імітувати. Натомість еволюціонували в інший колір, — зазначає зоолог Джон Уотерс. Поширити

Дослідники поєднали польові спостереження з експериментами з хижацтвом та аналізом генних карт, щоб проаналізувати реакцію комах на зміни, спричинені людиною.

В експериментах з моделями двох різних кольорів Zelandoperla вони виявили, що в природі хижаки нападають лише на тих особин, які не імітують Austroperla.

Про що свідчить еволюція новозеландської кам'яної мухи

Вирубка лісів на півдні Нової Зеландії була найбільш інтенсивною з початку 1800-х років, коли туди прибули європейські поселенці.

Попри те, що люди порушили мільйони років екологічних взаємодій всього за кілька коротких століть, нові дані свідчать про те, що деякі види досить стійкі, щоб адаптуватися. Zelandoperla стала чорною без дерев і Austroperla.

Дослідники стверджують, що "почорніння" цих комах відбувалося тричі, дедалі більше змінюючи їхній колір, відповідаючи все меншій кількості дерев.

Що цікаво, зміни відбувалися незалежно одне від одного в різних частинах ареалу проживання цього виду. Це свідчить про те, що еволюція може бути принаймні частково передбачуваним процесом.