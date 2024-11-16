Дослідники з Університету Отаго у Новій Зеландії з'ясували, що людська діяльність, зокрема, вирубка лісів, змусили деяких тварин адаптуватись та еволюціонувати до нових умов навколишнього середовища.
Головні тези:
- Довгохвоста кам'яна муха Zelandoperla еволюціонувала, імітуючи токсичну родичку Austroperla під впливом вирубки лісів у Новій Зеландії.
- Вирубка лісів спричинила зникнення хижих птахів та токсичних комах Austroperla, але Zelandoperla залишилася, змінивши свій колір для виживання.
- Експерименти підтвердили, що хижаки нападають лише на особин, які не імітують Austroperla, підкреслюючи роль еволюції у захисті від ворогів.
- Еволюція довгохвостої кам'яної мухи свідчить про стійкість деяких видів тварин у пристосуванні до різких змін в навколишньому середовищі.
- Зміни в колірі Zelandoperla відбувалися незалежно в різних частинах ареалу, що підтверджує, що еволюція є передбачуваним процесом.
Що відомо про приклад еволюції однієї комахи
Зазначається, що довгохвоста кам'яна муха, що має назву Zelandoperla, використовує стратегію захисту від птахів, імітуючи зовнішній вигляд токсичної родички Austroperla, що виробляє цианід у власному організмі.
Зокрема, дослідники встановили, що на територіях, де колись були ліси, згодом вирублені людиною, більше не має великої кількості хижих птахів і токсичних комах Austroperla теж не має, однак Zelandoperla продовжує існувати, повністю змінивши власну зовнішність.
Науковці підкреслюють, що отримані ними дані доводять здатність цілих популяцій швидко адаптуватись до стрімких змін навколишнього середовища.
Імітуючи Austroperla, кам'яна муха Zelandoperla набувала темного відтінку ебенового дерева, що допомагало відлякувати хижих птахів.
Austroperla — лісова істота, яка живе в струмках, де харчується листям і деревним сміттям. У вирубаних лісах її улюблених джерел їжі не вистачає, тому вона стала менш поширеною.
Дослідники поєднали польові спостереження з експериментами з хижацтвом та аналізом генних карт, щоб проаналізувати реакцію комах на зміни, спричинені людиною.
В експериментах з моделями двох різних кольорів Zelandoperla вони виявили, що в природі хижаки нападають лише на тих особин, які не імітують Austroperla.
Про що свідчить еволюція новозеландської кам'яної мухи
Вирубка лісів на півдні Нової Зеландії була найбільш інтенсивною з початку 1800-х років, коли туди прибули європейські поселенці.
Попри те, що люди порушили мільйони років екологічних взаємодій всього за кілька коротких століть, нові дані свідчать про те, що деякі види досить стійкі, щоб адаптуватися. Zelandoperla стала чорною без дерев і Austroperla.
Дослідники стверджують, що "почорніння" цих комах відбувалося тричі, дедалі більше змінюючи їхній колір, відповідаючи все меншій кількості дерев.
Що цікаво, зміни відбувалися незалежно одне від одного в різних частинах ареалу проживання цього виду. Це свідчить про те, що еволюція може бути принаймні частково передбачуваним процесом.
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