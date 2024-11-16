Ученые нашли свидетельство эволюции животных под влиянием человечества
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые нашли свидетельство эволюции животных под влиянием человечества

Zelandoperla
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Источник:  Science

Исследователи из Университета Отаго в Новой Зеландии выяснили, что человеческая деятельность, в частности вырубка лесов, заставили некоторых животных адаптироваться и эволюционировать к новым условиям окружающей среды.

Главные тезисы

  • Длиннохвостая каменная муха Zelandoperla эволюционировала, имитируя токсичную родственницу Austroperla, под влиянием вырубки лесов в Новой Зеландии.
  • Исследования подтвердили способность животных адаптироваться и эволюционировать к новым условиям окружающей среды под воздействием человеческой деятельности.
  • Эволюция длиннохвостой каменной мухи Zelandoperla свидетельствует об устойчивости некоторых видов животных в приспособлении к резким изменениям в окружающей среде.
  • Исследования показали, что хищники нападают только на особей, не имитирующих Austroperla, подчеркивая роль эволюции в защите от врагов.
  • Эволюция животных в ответ на действия человека является уникальным примером влияния человечества на животный мир и его эволюцию.

Что известно о примере эволюции одного насекомого

Отмечается, что длиннохвостая каменная муха, называемая Zelandoperla, использует стратегию защиты от птиц, имитируя внешний вид токсичной родственницы Austroperla, производящей цианид в собственном организме.

В частности, исследователи установили, что на территориях, где когда-то были леса, впоследствии вырубленные человеком, больше нет большого количества хищных птиц и токсичных насекомых Austroperla тоже не имеет, однако Zelandoperla продолжает существовать, полностью изменив собственную внешность.

Ученые подчеркивают, что полученные ими данные доказывают способность целых популяций быстро адаптироваться к стремительным изменениям окружающей среды.

Длиннохвостая каменная муха из Новой Зеландии эволюционировала под влиянием деятельности человечества
Длиннохвостая каменная муха Zelandoperla

Имитируя Austroperla, каменная муха Zelandoperla приобретала темный оттенок эбенового дерева, что помогало отпугивать хищных птиц.

Austroperla — лесное существо, живущее в ручьях, где питается листьями и древесным мусором. В вырубленных лесах ее любимых источников пищи не хватает, поэтому она стала менее распространенной.

Вырубка лесов со времен появления человека привела к исчезновению ядовитых видов. Как следствие, в обезлесенных регионах имитируемые виды отказались от этой стратегии, поскольку некого имитировать.

Исследователи объединили полевые наблюдения с экспериментами с хищничеством и анализом генных карт, чтобы проанализировать реакцию насекомых на изменения, вызванные человеком.

В экспериментах с моделями двух разных цветов Zelandoperla они обнаружили, что в природе хищники нападают только на тех особей, которые не имитируют Austroperla.

О чем свидетельствует эволюция новозеландской каменной мухи

Вырубка лесов на юге Новой Зеландии была более интенсивной с начала 1800-х годов, когда туда прибыли европейские поселенцы.

Несмотря на то, что люди нарушили миллионы лет экологических взаимодействий всего за несколько коротких веков, новые данные свидетельствуют о том, что некоторые виды достаточно устойчивы для адаптации. Zelandoperla стала черной без деревьев и Austroperla.

Исследователи утверждают, что "почернение" этих насекомых происходило трижды, все больше меняя их цвет, отвечая все меньшему количеству деревьев.

Что любопытно, изменения происходили независимо друг от друга в разных частях ареала обитания этого вида. Это свидетельствует о том, что эволюция может быть, по крайней мере, частично предполагаемым процессом.

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