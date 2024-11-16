Исследователи из Университета Отаго в Новой Зеландии выяснили, что человеческая деятельность, в частности вырубка лесов, заставили некоторых животных адаптироваться и эволюционировать к новым условиям окружающей среды.
Главные тезисы
- Длиннохвостая каменная муха Zelandoperla эволюционировала, имитируя токсичную родственницу Austroperla, под влиянием вырубки лесов в Новой Зеландии.
- Исследования подтвердили способность животных адаптироваться и эволюционировать к новым условиям окружающей среды под воздействием человеческой деятельности.
- Эволюция длиннохвостой каменной мухи Zelandoperla свидетельствует об устойчивости некоторых видов животных в приспособлении к резким изменениям в окружающей среде.
- Исследования показали, что хищники нападают только на особей, не имитирующих Austroperla, подчеркивая роль эволюции в защите от врагов.
- Эволюция животных в ответ на действия человека является уникальным примером влияния человечества на животный мир и его эволюцию.
Что известно о примере эволюции одного насекомого
Отмечается, что длиннохвостая каменная муха, называемая Zelandoperla, использует стратегию защиты от птиц, имитируя внешний вид токсичной родственницы Austroperla, производящей цианид в собственном организме.
В частности, исследователи установили, что на территориях, где когда-то были леса, впоследствии вырубленные человеком, больше нет большого количества хищных птиц и токсичных насекомых Austroperla тоже не имеет, однако Zelandoperla продолжает существовать, полностью изменив собственную внешность.
Ученые подчеркивают, что полученные ими данные доказывают способность целых популяций быстро адаптироваться к стремительным изменениям окружающей среды.
Имитируя Austroperla, каменная муха Zelandoperla приобретала темный оттенок эбенового дерева, что помогало отпугивать хищных птиц.
Austroperla — лесное существо, живущее в ручьях, где питается листьями и древесным мусором. В вырубленных лесах ее любимых источников пищи не хватает, поэтому она стала менее распространенной.
Исследователи объединили полевые наблюдения с экспериментами с хищничеством и анализом генных карт, чтобы проанализировать реакцию насекомых на изменения, вызванные человеком.
В экспериментах с моделями двух разных цветов Zelandoperla они обнаружили, что в природе хищники нападают только на тех особей, которые не имитируют Austroperla.
О чем свидетельствует эволюция новозеландской каменной мухи
Вырубка лесов на юге Новой Зеландии была более интенсивной с начала 1800-х годов, когда туда прибыли европейские поселенцы.
Несмотря на то, что люди нарушили миллионы лет экологических взаимодействий всего за несколько коротких веков, новые данные свидетельствуют о том, что некоторые виды достаточно устойчивы для адаптации. Zelandoperla стала черной без деревьев и Austroperla.
Исследователи утверждают, что "почернение" этих насекомых происходило трижды, все больше меняя их цвет, отвечая все меньшему количеству деревьев.
Что любопытно, изменения происходили независимо друг от друга в разных частях ареала обитания этого вида. Это свидетельствует о том, что эволюция может быть, по крайней мере, частично предполагаемым процессом.
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