Исследователи из Университета Отаго в Новой Зеландии выяснили, что человеческая деятельность, в частности вырубка лесов, заставили некоторых животных адаптироваться и эволюционировать к новым условиям окружающей среды.

Что известно о примере эволюции одного насекомого

Отмечается, что длиннохвостая каменная муха, называемая Zelandoperla, использует стратегию защиты от птиц, имитируя внешний вид токсичной родственницы Austroperla, производящей цианид в собственном организме.

В частности, исследователи установили, что на территориях, где когда-то были леса, впоследствии вырубленные человеком, больше нет большого количества хищных птиц и токсичных насекомых Austroperla тоже не имеет, однако Zelandoperla продолжает существовать, полностью изменив собственную внешность.

Ученые подчеркивают, что полученные ими данные доказывают способность целых популяций быстро адаптироваться к стремительным изменениям окружающей среды.

Длиннохвостая каменная муха Zelandoperla

Имитируя Austroperla, каменная муха Zelandoperla приобретала темный оттенок эбенового дерева, что помогало отпугивать хищных птиц.

Austroperla — лесное существо, живущее в ручьях, где питается листьями и древесным мусором. В вырубленных лесах ее любимых источников пищи не хватает, поэтому она стала менее распространенной.

Вырубка лесов со времен появления человека привела к исчезновению ядовитых видов. Как следствие, в обезлесенных регионах имитируемые виды отказались от этой стратегии, поскольку некого имитировать. Поделиться

Исследователи объединили полевые наблюдения с экспериментами с хищничеством и анализом генных карт, чтобы проанализировать реакцию насекомых на изменения, вызванные человеком.

В экспериментах с моделями двух разных цветов Zelandoperla они обнаружили, что в природе хищники нападают только на тех особей, которые не имитируют Austroperla.

О чем свидетельствует эволюция новозеландской каменной мухи

Вырубка лесов на юге Новой Зеландии была более интенсивной с начала 1800-х годов, когда туда прибыли европейские поселенцы.

Несмотря на то, что люди нарушили миллионы лет экологических взаимодействий всего за несколько коротких веков, новые данные свидетельствуют о том, что некоторые виды достаточно устойчивы для адаптации. Zelandoperla стала черной без деревьев и Austroperla.

Исследователи утверждают, что "почернение" этих насекомых происходило трижды, все больше меняя их цвет, отвечая все меньшему количеству деревьев.

Что любопытно, изменения происходили независимо друг от друга в разных частях ареала обитания этого вида. Это свидетельствует о том, что эволюция может быть, по крайней мере, частично предполагаемым процессом.