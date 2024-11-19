Исследователи из Женевского университета в Швейцарии наконец-то дали ответ на известный вопрос, появилась ли курица раньше яйца, или наоборот.

Что появилось раньше, курица или яйцо

В частности, обнаруженный в 2017 году окаменевший доисторический организм позволил ученым прийти к окончательному выводу, что яйца появились задолго до появления первых животных, в частности курицы.

Отмечается, что анализ найденного на Гавайях одноклеточного организма доказал, что его возраст составляет не менее миллиарда лет. Этот организм использовал деление клеток для создания прообраза яиц.

Цыплята

Ученые выяснили, что этот организм образовал другие многоклеточные организмы, которые очень схожи с эмбрионами животных.

Все это указывает на то, что яйца появились задолго до животных.

Хотя Chromosphaera perkinsii является одноклеточным видом, такое поведение свидетельствует о том, что многоклеточные процессы координации и дифференциации уже присутствуют у этого вида задолго до появления первых животных на Земле, — объясняет ведущий автор исследования Омая Дудин. Поделиться

Одноклеточные организмы, например дрожжи и ряд бактерий, появились задолго до появления многоклеточных организмов, в частности животных, развившихся из одноклеточных организмов до сложных существ.

Этот процесс развития эмбриона следовал очень определенным этапам, которые, как известно, удивительно схожи между видами животных.

Как научным работникам удалось определить эволюционные механизмы появления яиц

В новом исследовании ученые проанализировали форму жизни предка многоклеточных организмов C perkinsii, которая отделилась от эволюционного развития животных более миллиарда лет назад.

Это позволило ученым найти свидетельство о ключевых механизмах развития одноклеточных организмов в многоклетке.

Так, ученые выяснили, что C perkinsii, достигая максимального размера, делились больше не растая дальше, образуя многоклеточные колонии, что очень напоминает ранние стадии развития эмбрионов животных.

Эти колонии состояли, по меньшей мере, из двух разных типов клеток и хранили около трети собственного жизненного цикла.

Это позволило исследователям прийти к выводу, что генетические механизмы для появления яиц появились задолго до кур, более миллиарда лет назад.

Однако существует вероятность того, что механизмы, лежащие в основе многоклеточного развития, могли эволюционировать отдельно в C perkinsii, и исследователи заявили, что надеются, что дальнейшие исследования организма покажут, какой из вариантов более вероятен.