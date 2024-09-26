Науковці знайшли схожу на Землю планету за 4 тис світлових років від нас. Її вивчення дозволяє відповісти, що буде із нашою планетою через мільярди років, коли Сонце перетвориться на білого карлика.
Головні тези:
- Земля може пережити перетворення Сонця на червоного гіганта.
- Можливість виживання людства у разі поглинання Землі Сонцем під час фази червоного гіганта.
- Океани Землі будуть випаровані парниковим ефектом задовго до ризику бути проковтнутим Сонцем як червоним гігантом.
- Знайдена схожа на Землю планета виявлена астрономами і дає можливість розуміти небезпеку трансформації Сонця.
- У виявленій системі зорі є планета, яка може бути притулком для людства у разі знищення Землі.
Що відомо про наслідки трансформації Сонця у білого карлика для планети Земля
Зазначається, що схожу на Землю планету виявили астрономи Каліфорнійського університету в Берклі за результатами спостережень за допомогою 10-метрового телескопа Кека на Гаваях.
Підкреслюється, що у процесі завершення свого еволюційного шляху Сонце значно збільшиться у розмірах, поглинувши при цьому Меркурій, та Венеру.
Процес перетворення зірки на червоного гіганта супроводжуватиметься значною втратою маси і змусить планети Сонячної системи зміститись далі зі своїх орбіт.
Зовніші шари Сонця просто згорять, а зірка перетвориться на білого карлика.
Якщо Земля вціліє у процесі цієї трансформації, то матиме вдвічі більшу за сьогодняшню орбіту.
Підкреслюється, що виявлена планета є одним з прикладів космічного тіла, яке вціліло в результаті смерті материнської зірки, хоча вона знаходиться далеко за межами населеної зони тьмяного білого карлика і навряд чи є притулком для життя.
Що відомо про варіанти виживання людства у разі перетворення Сонця на червоного гіганта та знищення Землі
У виявлені системі зірка, удвічі менша за Сонце, а навколо неї обертається планета та дуже велика планета за масою схожа із масою Землі, приблизно в 17 разів більша за Юпітер — коричневий карлик.
Останні — це невдалі зірки, маса яких трохи менша за ту, яка необхідна для запалювання термоядерного синтезу в ядрі.
Планета, схожа на Землю, знаходиться на відстані від 1 до 2 астрономічних одиниць від зірки, тобто приблизно вдвічі більше нашої відстані від Сонця.
За його словами, навіть у разі поглинання Землі Сонцем під час фази червоного гіганта Сонця через мільярд або близько того років, людство може знайти притулок у зовнішній Сонячній системі.
Кілька супутників Юпітера, такі як Європа, Каллісто і Ганімед, а також Енцелад навколо Сатурна, схоже, мають океани замерзлої води, які, ймовірно, розтануть, коли зовнішні шари червоного гіганта розширяться.
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