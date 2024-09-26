Чи зможе Земля пережити знищення Сонця ― несподівана відповідь вчених
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Чи зможе Земля пережити знищення Сонця ― несподівана відповідь вчених

Сонце и Земля
Джерело:  Phys.org

Науковці знайшли схожу на Землю планету за 4 тис світлових років від нас. Її вивчення дозволяє відповісти, що буде із нашою планетою через мільярди років, коли Сонце перетвориться на білого карлика. 

Головні тези:

  • Земля може пережити перетворення Сонця на червоного гіганта.
  • Можливість виживання людства у разі поглинання Землі Сонцем під час фази червоного гіганта.
  • Океани Землі будуть випаровані парниковим ефектом задовго до ризику бути проковтнутим Сонцем як червоним гігантом.
  • Знайдена схожа на Землю планета виявлена астрономами і дає можливість розуміти небезпеку трансформації Сонця.
  • У виявленій системі зорі є планета, яка може бути притулком для людства у разі знищення Землі.

Що відомо про наслідки трансформації Сонця у білого карлика для планети Земля

Зазначається, що схожу на Землю планету виявили астрономи Каліфорнійського університету в Берклі за результатами спостережень за допомогою 10-метрового телескопа Кека на Гаваях.

Підкреслюється, що у процесі завершення свого еволюційного шляху Сонце значно збільшиться у розмірах, поглинувши при цьому Меркурій, та Венеру.

Процес перетворення зірки на червоного гіганта супроводжуватиметься значною втратою маси і змусить планети Сонячної системи зміститись далі зі своїх орбіт.

Зовніші шари Сонця просто згорять, а зірка перетвориться на білого карлика.

Земля може пережити перетворення Сонця на червоного гіганта
Сонце

Якщо Земля вціліє у процесі цієї трансформації, то матиме вдвічі більшу за сьогодняшню орбіту.

На даний момент у нас немає консенсусу щодо того, чи зможе Земля уникнути поглинання Сонцем, яке стане червоним гігантом через 6 мільярдів років. У будь-якому випадку планета Земля буде придатною для життя ще близько мільярда років, після чого океани Землі будуть випаровані парниковим ефектом — задовго до ризику бути проковтнутим червоним гігантом, — підкреслює керівник дослідження, докторант Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Кемінг Чжан.

Підкреслюється, що виявлена планета є одним з прикладів космічного тіла, яке вціліло в результаті смерті материнської зірки, хоча вона знаходиться далеко за межами населеної зони тьмяного білого карлика і навряд чи є притулком для життя.

Чи може життя вижити на Землі протягом цього періоду, невідомо. Але, безумовно, найважливіше те, що Землю не поглине Сонце, коли вона стане червоним гігантом. Ця система, яку знайшов Кемінг, є прикладом планети, схожої на Землю, яка спочатку перебувала на орбіті, схожій із Землею, — яка пережила фазу червоного гіганта своєї господарської зірки, — наголошує доцент і голова кафедри астрономії в Каліфорнійському університеті в Берклі Джессіка Лу.

Що відомо про варіанти виживання людства у разі перетворення Сонця на червоного гіганта та знищення Землі

У виявлені системі зірка, удвічі менша за Сонце, а навколо неї обертається планета та дуже велика планета за масою схожа із масою Землі, приблизно в 17 разів більша за Юпітер — коричневий карлик.

Останні — це невдалі зірки, маса яких трохи менша за ту, яка необхідна для запалювання термоядерного синтезу в ядрі.

Планета, схожа на Землю, знаходиться на відстані від 1 до 2 астрономічних одиниць від зірки, тобто приблизно вдвічі більше нашої відстані від Сонця.

Початковий аналіз показав, що коричневий карлик знаходиться або на дуже широкій орбіті, як у Нептуна, або знаходиться в межах орбіти Меркурія. Планети-гіганти на дуже малих орбітах насправді досить поширені за межами Сонячної системи, — підкреслює Кемінг Чжан.

За його словами, навіть у разі поглинання Землі Сонцем під час фази червоного гіганта Сонця через мільярд або близько того років, людство може знайти притулок у зовнішній Сонячній системі.

Кілька супутників Юпітера, такі як Європа, Каллісто і Ганімед, а також Енцелад навколо Сатурна, схоже, мають океани замерзлої води, які, ймовірно, розтануть, коли зовнішні шари червоного гіганта розширяться.

Коли Сонце стане червоним гігантом, придатна для життя зона переміститься навколо орбіти Юпітера і Сатурна, і багато з цих супутників стануть планетами-океанами. Я думаю, що в такому випадку людство могло б мігрувати туди, — припускає науковець.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Чи може Сонце стати чорною дірою — відповідь вчених
Чи може Сонце стати чорною дірою — відповідь вчених
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Перші зірки були в тисячі разів більші за Сонце. Вчені пояснили явище
зірка
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Сонце вже починає свій наступний цикл — що це означає
сонце

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?