Науковці знайшли схожу на Землю планету за 4 тис світлових років від нас. Її вивчення дозволяє відповісти, що буде із нашою планетою через мільярди років, коли Сонце перетвориться на білого карлика.

Що відомо про наслідки трансформації Сонця у білого карлика для планети Земля

Зазначається, що схожу на Землю планету виявили астрономи Каліфорнійського університету в Берклі за результатами спостережень за допомогою 10-метрового телескопа Кека на Гаваях.

Підкреслюється, що у процесі завершення свого еволюційного шляху Сонце значно збільшиться у розмірах, поглинувши при цьому Меркурій, та Венеру.

Процес перетворення зірки на червоного гіганта супроводжуватиметься значною втратою маси і змусить планети Сонячної системи зміститись далі зі своїх орбіт.

Зовніші шари Сонця просто згорять, а зірка перетвориться на білого карлика.

Сонце

Якщо Земля вціліє у процесі цієї трансформації, то матиме вдвічі більшу за сьогодняшню орбіту.

На даний момент у нас немає консенсусу щодо того, чи зможе Земля уникнути поглинання Сонцем, яке стане червоним гігантом через 6 мільярдів років. У будь-якому випадку планета Земля буде придатною для життя ще близько мільярда років, після чого океани Землі будуть випаровані парниковим ефектом — задовго до ризику бути проковтнутим червоним гігантом, — підкреслює керівник дослідження, докторант Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Кемінг Чжан. Поширити

Підкреслюється, що виявлена планета є одним з прикладів космічного тіла, яке вціліло в результаті смерті материнської зірки, хоча вона знаходиться далеко за межами населеної зони тьмяного білого карлика і навряд чи є притулком для життя.

Чи може життя вижити на Землі протягом цього періоду, невідомо. Але, безумовно, найважливіше те, що Землю не поглине Сонце, коли вона стане червоним гігантом. Ця система, яку знайшов Кемінг, є прикладом планети, схожої на Землю, яка спочатку перебувала на орбіті, схожій із Землею, — яка пережила фазу червоного гіганта своєї господарської зірки, — наголошує доцент і голова кафедри астрономії в Каліфорнійському університеті в Берклі Джессіка Лу. Поширити

Що відомо про варіанти виживання людства у разі перетворення Сонця на червоного гіганта та знищення Землі

У виявлені системі зірка, удвічі менша за Сонце, а навколо неї обертається планета та дуже велика планета за масою схожа із масою Землі, приблизно в 17 разів більша за Юпітер — коричневий карлик.

Останні — це невдалі зірки, маса яких трохи менша за ту, яка необхідна для запалювання термоядерного синтезу в ядрі.

Планета, схожа на Землю, знаходиться на відстані від 1 до 2 астрономічних одиниць від зірки, тобто приблизно вдвічі більше нашої відстані від Сонця.

Початковий аналіз показав, що коричневий карлик знаходиться або на дуже широкій орбіті, як у Нептуна, або знаходиться в межах орбіти Меркурія. Планети-гіганти на дуже малих орбітах насправді досить поширені за межами Сонячної системи, — підкреслює Кемінг Чжан. Поширити

За його словами, навіть у разі поглинання Землі Сонцем під час фази червоного гіганта Сонця через мільярд або близько того років, людство може знайти притулок у зовнішній Сонячній системі.

Кілька супутників Юпітера, такі як Європа, Каллісто і Ганімед, а також Енцелад навколо Сатурна, схоже, мають океани замерзлої води, які, ймовірно, розтануть, коли зовнішні шари червоного гіганта розширяться.