Ученые нашли похожую на Землю планету в 4 тыс. световых лет от нас. Ее изучение позволяет ответить, что будет с нашей планетой через миллиарды лет, когда Солнце превратится в белого карлика.

Что известно о последствиях трансформации Солнца в белого карлика для планеты Земля

Похожую на Землю планету обнаружили астрономы Калифорнийского университета в Беркли по результатам наблюдений с помощью 10-метрового телескопа Кека на Гавайях.

Подчеркивается, что в процессе завершения своего эволюционного пути Солнце значительно увеличится в размерах, поглотив при этом Меркурий и Венеру.

Процесс превращения звезды в красного гиганта будет сопровождаться значительной потерей массы и заставит планеты Солнечной системы сместиться дальше со своих орбит.

Внешние слои Солнца просто сгорят, а звезда превратится в белый карлик.

Солнце

Если Земля уцелеет в процессе этой трансформации, то будет вдвое больше сегодняшней орбиты.

На данный момент у нас нет консенсуса относительно того, сможет ли Земля избежать поглощения Солнцем, которое станет красным гигантом через 6 миллиардов лет. В любом случае планета Земля будет пригодна для жизни еще около миллиарда лет, после чего океаны Земли будут испарены парниковым эффектом — задолго до риска быть проглоченным красным гигантом, — подчеркивает руководитель исследования, докторант Калифорнийского университета в Сан-Диего Кеминг Чжан. Поделиться

Подчеркивается, что обнаруженная планета является одним из примеров космического тела, уцелевшего в результате смерти материнской звезды, хотя она находится далеко за пределами обитаемой зоны тусклого белого карлика и вряд ли является убежищем для жизни.

Может ли жизнь выжить на Земле в течение этого периода, неизвестно. Но, безусловно, самое важное то, что Землю не поглотит Солнце, когда она станет красным гигантом. Эта система, которую нашел Кеминг, является примером планеты, похожей на Землю, изначально находившейся на орбите, схожей с Землей, пережившей фазу красного гиганта своей хозяйственной звезды, отмечает доцент и глава кафедры астрономии в Калифорнийском университете в Беркли Джессика Лу. Поделиться

Что известно о вариантах выживания человечества в случае превращения Солнца в красного гиганта и уничтожения Земли

В обнаруженной системе звезда вдвое меньше Солнца, а вокруг нее вращается планета и очень большая планета по массе схожа с массой Земли, примерно в 17 раз больше Юпитера — коричневого карлика.

Последние — это неудачные звезды, масса которых несколько меньше той, которая необходима для зажигания термоядерного синтеза в ядре.

Планета, похожая на Землю, находится на расстоянии от 1 до 2 астрономических единиц от звезды, то есть примерно вдвое больше нашего расстояния от Солнца.

Первоначальный анализ показал, что коричневый карлик находится либо на очень широкой орбите, как у Нептуна, либо находится в пределах орбиты Меркурия. Планеты-гиганты на очень малых орбитах действительно довольно распространены за пределами Солнечной системы, — подчеркивает Кэминг Чжан. Поделиться

По его словам, даже в случае поглощения Земли Солнцем во время фазы красного гиганта Солнца через миллиард или около того года, человечество может найти убежище во внешней Солнечной системе.

Несколько спутников Юпитера, такие как Европа, Каллисто и Ганимед, а также Энцелад вокруг Сатурна, похоже, имеют океаны замерзшей воды, которые, вероятно, растают, когда наружные слои красного гиганта расширятся.