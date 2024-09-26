Ученые нашли похожую на Землю планету в 4 тыс. световых лет от нас. Ее изучение позволяет ответить, что будет с нашей планетой через миллиарды лет, когда Солнце превратится в белого карлика.
Главные тезисы
- Земля может пережить превращение Солнца в белого карлика, предполагают ученые.
- Обнаруженная планета похожа на Землю и может стать убежищем для человечества в будущем.
- Поглощение Земли Солнцем во время фазы красного гиганта может быть предотвращено благодаря переселению на спутники Юпитера и Сатурна.
- Океаны Земли будут испарены парниковым эффектом задолго до возможного риска быть проглоченными Солнцем.
- Возможность выживания человечества при трансформации Солнца дает новые перспективы исследований в космосе.
Что известно о последствиях трансформации Солнца в белого карлика для планеты Земля
Похожую на Землю планету обнаружили астрономы Калифорнийского университета в Беркли по результатам наблюдений с помощью 10-метрового телескопа Кека на Гавайях.
Подчеркивается, что в процессе завершения своего эволюционного пути Солнце значительно увеличится в размерах, поглотив при этом Меркурий и Венеру.
Процесс превращения звезды в красного гиганта будет сопровождаться значительной потерей массы и заставит планеты Солнечной системы сместиться дальше со своих орбит.
Внешние слои Солнца просто сгорят, а звезда превратится в белый карлик.
Если Земля уцелеет в процессе этой трансформации, то будет вдвое больше сегодняшней орбиты.
Подчеркивается, что обнаруженная планета является одним из примеров космического тела, уцелевшего в результате смерти материнской звезды, хотя она находится далеко за пределами обитаемой зоны тусклого белого карлика и вряд ли является убежищем для жизни.
Что известно о вариантах выживания человечества в случае превращения Солнца в красного гиганта и уничтожения Земли
В обнаруженной системе звезда вдвое меньше Солнца, а вокруг нее вращается планета и очень большая планета по массе схожа с массой Земли, примерно в 17 раз больше Юпитера — коричневого карлика.
Последние — это неудачные звезды, масса которых несколько меньше той, которая необходима для зажигания термоядерного синтеза в ядре.
Планета, похожая на Землю, находится на расстоянии от 1 до 2 астрономических единиц от звезды, то есть примерно вдвое больше нашего расстояния от Солнца.
По его словам, даже в случае поглощения Земли Солнцем во время фазы красного гиганта Солнца через миллиард или около того года, человечество может найти убежище во внешней Солнечной системе.
Несколько спутников Юпитера, такие как Европа, Каллисто и Ганимед, а также Энцелад вокруг Сатурна, похоже, имеют океаны замерзшей воды, которые, вероятно, растают, когда наружные слои красного гиганта расширятся.
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