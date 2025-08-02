Чи зможуть космічні зонди досягти поверхні Нептуна — думка експертів
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Чи зможуть космічні зонди досягти поверхні Нептуна — думка експертів

зонд
Джерело:  IFLScience

Людству вдалося успішно посадити дослідницькі зонди на Марс і Венеру — дві з чотирьох кам'янистих планет Сонячної системи. Однак не всі планети Сонячної системи придатні для м'якої посадки.

Головні тези:

  • Посадка космічних зондів на газових гігантах, як Нептун чи Уран, неможлива через відсутність твердої поверхні для посадки.
  • Уран та Нептун, відомі як крижані гіганти, містять водень, гелій та інші елементи, утруднюючи можливість подорожі на їхню поверхню.

Як зустріне дослідницькі зонди Уран та Нептун?

Газові гіганти Юпітер і Сатурн, приміром, здебільшого складаються з водню і гелію. Спроба "встати" на них закінчиться плачевно.

А як щодо крижаних гігантів — Нептуна й Урана? Як і газові гіганти, крижані гіганти складаються переважно з водню та гелію. Однак вони також містять інші елементи, що ускладнює ситуацію.

Точно сказати важко, тому що Уран і Нептун оповиті оболонкою з водню і гелію. Але астрономи вважають, що вода, аміак і метан у їхніх мантіях перебувають у рідкому стані під дуже високим тиском, тож це не зовсім "лід", — пояснює доктор Керол Хасуелл, старший викладач кафедри фізики та астрономії у Відкритому університеті.

За його словами, Уран і Нептун називають крижаними гігантами, бо вважається, що вода, аміак і метан під час їхнього формування перебували в твердому стані.

Жодна з цих планет не має твердої поверхні для посадки. Зовнішні шари, які ми бачимо, являють собою обертові гази. Однак якби ви почали падати всередину планети, то в кінцевому підсумку досягли б твердого ядра.

У Нептуна немає твердої поверхні. Його атмосфера (здебільшого з водню, гелію і метану) простягається на велику глибину і поступово переходить у воду та інші розплавлені "льоди", розташовані над важчим твердим ядром масою приблизно із Землю, — заявляють у NASA.

Вважається, що ситуація на Урані аналогічна.

Тож, якби ви спробували приземлитися на Урані або Нептуні, ви врешті-решт досягли б кам'янистого ядра. Але до того моменту вас би вже розчавило в "людський суп".

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