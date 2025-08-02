Смогут ли космические зонды достичь поверхности Нептуна — мнение экспертов
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Смогут ли космические зонды достичь поверхности Нептуна — мнение экспертов

Нептун
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Источник:  IFLScience

Человечеству удалось успешно посадить исследовательские зонды на Марс и Венеру – две из четырех каменистых планет Солнечной системы. Однако не все планеты солнечной системы пригодны для мягкой посадки.

Главные тезисы

  • Посадка космических зондов на Нептуне и Уране невозможна из-за отсутствия твердой поверхности для посадки.
  • Уран и Нептун содержат водород, гелий и другие элементы, что усложняет ситуацию для исследования планет.

Как встретят исследовательские зонды Уран и Нептун?

Газовые гиганты Юпитер и Сатурн, например, в основном состоят из водорода и гелия. Попытка "встать" на них окончится плачевно.

А как насчет ледяных гигантов — Нептуна и Урана? Как и газовые гиганты, ледяные гиганты состоят преимущественно из водорода и гелия. Однако они также содержат другие элементы, что затрудняет ситуацию.

Точно сказать трудно, потому что Уран и Нептун окутаны оболочкой из водорода и гелия. Но астрономы считают, что вода, аммиак и метан в их мантиях находятся в жидком состоянии под очень высоким давлением, так что это не совсем "лед", — объясняет доктор Кэрол Хасуэлл, старший преподаватель кафедры физики и астрономии в Открытом университете.

По его словам, Уран и Нептун называют ледяными гигантами, потому что считается, что вода, аммиак и метан во время их формирования находились в твердом состоянии.

Ни одна из этих планет не имеет твердой поверхности для посадки. Наружные слои, которые мы видим, представляют собой вращающиеся газы. Однако если бы вы начали падать внутрь планеты, то в конечном счете достигли бы твердого ядра.

У Нептуна нет жесткой поверхности. Его атмосфера (в основном из водорода, гелия и метана) простирается на большую глубину и постепенно переходит в воду и другие расплавленные "льды", расположенные над более тяжелым твердым ядром массой примерно с Землю, — заявляют в NASA.

Считается, что ситуация в Уране аналогичная.

Если бы вы попытались приземлиться на Уране или Нептуне, вы в конце концов достигли бы каменистого ядра. Но к тому моменту вас бы уже раздавило в "человеческий суп".

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