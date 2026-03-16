Ціни на світовий еталон нафти стабілізувалися вище 100 дол за барель

Ціни на нафту зросли 16 березня, оскільки інвестори знову зосередили увагу на ризиках для нафтової інфраструктури на Близькому Сході, попри заклик президента США Дональда Трампа до інших країн допомогти забезпечити безпеку судноплавства в Ормузькій протоці.

Ціни на нафту тримаються на рівні понад 100 дол за барель

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,27 дол, або 1,2%, — до 104,41 дол за барель після зростання на 2,68 дол 13 березня. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) зросла на 54 центи, або 0,6%, — до 99,25 дол за барель після підвищення майже на 3 дол під час попередньої торгової сесії.

Обидві марки подорожчали більш ніж на 40% від початку місяця і досягли найвищих рівнів з 2022 року після того, як удари США та Ізраїлю по Ірану спонукали Тегеран блокувати перевезення через Ормузьку протоку, що спричинило один з найбільших збоїв у світових поставках нафти.

Удари США по острову Харг, завдані на вихідних, викликали занепокоєння щодо поставок, оскільки через нього проходить більша частина іранського експорту нафти, — заявили аналітики сировинних ринків банку ING.

Хоча удари, ймовірно, були спрямовані на військову, а не енергетичну інфраструктуру острова, вони все одно створюють ризики для постачання, зазначили аналітики. Наразі іранська нафта фактично є єдиною, що продовжує транспортуватися через Ормузьку протоку.

Протягом вихідних Трамп також пригрозив новими ударами по іранському острову Харг, через який проходить близько 90% експорту нафти країни.

У відповідь іранські безпілотники атакували ключовий нафтовий термінал у Фуджейрі в Об'єднаних Арабських Еміратах. За словами чотирьох джерел, операції з перевалки нафти у Фуджейрі згодом відновилися, але наразі незрозуміло, чи повернулися вони до звичайного режиму роботи.