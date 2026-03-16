Цены на мировой эталон нефти стабилизировались выше 100 долл за баррель

Цены на нефть выросли 16 марта, поскольку инвесторы снова сосредоточили внимание на рисках для нефтяной инфраструктуры на Ближнем Востоке, несмотря на призыв президента США Дональда Трампа в другие страны помочь обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.

Цены на нефть держатся на уровне более 100 долл за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,27 долл., или 1,2%, — до 104,41 долл за баррель после роста на 2,68 долл. 13 марта. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла на 54 цента, или 0,6%, — до 99,25 долл. за баррель после повышения почти на 3 долл. во время предыдущей торговой сессии.

Обе марки подорожали более чем на 40% с начала месяца и достигли самых высоких уровней с 2022 года после того, как удары США и Израиля по Ирану побудили Тегеран блокировать перевозки через Ормузский пролив, что повлекло один из крупнейших сбоев в мировых поставках нефти.

Удары США по острову Харг, нанесенные на выходных, вызвали обеспокоенность поставками, поскольку через него проходит большая часть иранского экспорта нефти, — заявили аналитики сырьевых рынков банка ING.

Хотя удары, вероятно, были направлены на военную, а не энергетическую инфраструктуру острова, все равно создают риски для поставок, отметили аналитики. Сейчас иранская нефть фактически единственная, что продолжает транспортироваться через Ормузский пролив.

В течение выходных Трамп также пригрозил новыми ударами по иранскому острову Харг, через который проходит около 90% экспорта нефти страны.

В ответ иранские беспилотники атаковали ключевой нефтяной терминал в Фуджейре в Объединенных Арабских Эмиратах. По словам четырех источников, операции по перевалке нефти в Фуджейре впоследствии возобновились, но пока неясно, вернулись ли они в обычный режим работы.