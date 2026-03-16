Цены на мировой эталон нефти стабилизировались выше 100 долл за баррель
Цены на мировой эталон нефти стабилизировались выше 100 долл за баррель

Источник:  Reuters

Цены на нефть выросли 16 марта, поскольку инвесторы снова сосредоточили внимание на рисках для нефтяной инфраструктуры на Ближнем Востоке, несмотря на призыв президента США Дональда Трампа в другие страны помочь обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.

Главные тезисы

  • Стабилизация цен на мировой эталон нефти выше 100 долл за баррель вызвана рисками для нефтяной инфраструктуры на Ближнем Востоке.
  • Меры США и Израиля по Ирану способствовали блокировке перевозок через Ормузский пролив, вызвав значительные сбои в мировых поставках нефти.

Цены на нефть держатся на уровне более 100 долл за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,27 долл., или 1,2%, — до 104,41 долл за баррель после роста на 2,68 долл. 13 марта. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла на 54 цента, или 0,6%, — до 99,25 долл. за баррель после повышения почти на 3 долл. во время предыдущей торговой сессии.

Обе марки подорожали более чем на 40% с начала месяца и достигли самых высоких уровней с 2022 года после того, как удары США и Израиля по Ирану побудили Тегеран блокировать перевозки через Ормузский пролив, что повлекло один из крупнейших сбоев в мировых поставках нефти.

Удары США по острову Харг, нанесенные на выходных, вызвали обеспокоенность поставками, поскольку через него проходит большая часть иранского экспорта нефти, — заявили аналитики сырьевых рынков банка ING.

Хотя удары, вероятно, были направлены на военную, а не энергетическую инфраструктуру острова, все равно создают риски для поставок, отметили аналитики. Сейчас иранская нефть фактически единственная, что продолжает транспортироваться через Ормузский пролив.

В течение выходных Трамп также пригрозил новыми ударами по иранскому острову Харг, через который проходит около 90% экспорта нефти страны.

В ответ иранские беспилотники атаковали ключевой нефтяной терминал в Фуджейре в Объединенных Арабских Эмиратах. По словам четырех источников, операции по перевалке нефти в Фуджейре впоследствии возобновились, но пока неясно, вернулись ли они в обычный режим работы.

Фуджейра, расположенная за пределами Ормузского пролива, является пунктом поставки флагманской нефти ОАЭ марки Murban объемом около 1 миллиона баррелей в сутки, что составляет примерно 1% мирового спроса.

Больше по теме

Цены на газ и нефть стремительно растут из-за боевых действий на Ближнем Востоке
Цены на нефть выросли до 120 долл за баррель из-за войны на Ближнем Востоке
Цены на нефть снова превышают 100 долл за баррель
