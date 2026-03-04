Чип з людськими нервовими клітинами навчили грати в комп’ютерну гру — відео
Чип з людськими нервовими клітинами виходить на новий рівень
Джерело:  online.ua

Як повідомляє видання New Scientist, чип із сотнями тисяч людських нервових клітин навчили грати в комп’ютерну гру DOOM. Це вдалося зробити, опираючись на досвід навчання ШІ-ботів.

Головні тези:

  • У минулому на навчання чипа гри в Pong у вчені витратили кілька років.
  • Однак процес з DOOM відбувався набагато швидше.

Видання New Scientist дізналося від вчених, що людські нервові клітини на такому чипі впоралися з завданням навіть ліпше за людину, яка б стріляла у ворогів випадково. Попри це, все ж гірше за досвідчених гравців — цього вони не приховують.

На переконання вчених, успіх чипа вказує на те, що у перспективі пристрої на базі нервових клітин зможуть керувати складнішими функціями, до прикладу, руками робота.

Як уже згадувалося раніше, не так давно вчені із компанії Cortical Labs уже запрограмували чип з понад 800 тисячами нейронів, щоб навчити його грати в комп’ютерну гру Pong.

Під час нового експеременту вони використали чип, що містив приблизно чверть від тих нейронів, які мав перший прототип.

Ці клітини були приєднані до мережі електродів, через які їм посилали інформацію про середовище гри, а також — вказівки про правильність чи неправильність дії в грі.

Враховуючи той факт, що новий чип із нервовими клітинами навчався набагато швидше, ніж стандартні системи на силіконових чипах, у майбутньому він може стати основою біокерованих роботів.

