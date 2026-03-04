Чип с человеческими нервными клетками научили играть в компьютерную игру — видео

Как сообщает издание New Scientist, чип с сотнями тысяч человеческих нервных клеток научили играть в компьютерную игру DOOM. Это удалось сделать, опираясь на опыт обучения ШИ-ботов.
Главные тезисы
- В прошлом на обучение чипа игре в Pong в ученые потратили несколько лет.
- Однако процесс с DOOM происходил гораздо быстрее.
Чип с человеческими нервными клетками выходит на новый уровень
Издание New Scientist узнало от ученых, что человеческие нервные клетки на таком чипе справились с задачей даже лучше человека, который стрелял бы во врагов случайно. Несмотря на это, все же хуже опытных игроков — этого они не скрывают.
По убеждению ученых, успех чипа указывает на то, что в перспективе устройства на базе нервных клеток смогут управлять более сложными функциями, например, руками робота.
Как уже упоминалось ранее, недавно ученые из компании Cortical Labs уже запрограммировали чип с более чем 800 тысячами нейронов, чтобы научить его играть в компьютерную игру Pong.
Во время нового эксперимента они использовали чип, содержащий примерно четверть тех нейронов, которые имел первый прототип.
Учитывая тот факт, что новый чип с нервными клетками учился гораздо быстрее, чем стандартные системы на силиконовых чипах, в будущем он может стать основой биоуправляемых роботов.
