Цивільні зможуть задекларувати й залишити собі незареєстровану зброю. МВС назвало терміни

Після 25 листопада цивільні українці матимуть можливість задекларувати незареєстровану зброю. Таким чином у МВС прокоментували ухвалення Верховною Радою закону щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.
Головні тези:
- Після 25 листопада незареєстровану зброю можна декларувати і зберігати.
- Згідно з законом, громадяни України повинні звернутися до поліції для декларування вогнепальної зброї.
- Зброя, отримана від сил безпеки та оборони, повинна бути повернута після завершення воєнного стану.
- Документ передбачає переробку незареєстрованої зброї на види, які дозволені у цивільному обігу.
- Громадяни, які не звернуться до поліції протягом місяця, можуть стати відповідальними за незаконне зберігання зброї.
В Україні можна буде задекларувати й залишити собі незареєстровану зброю
Заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий в ефірі телемарафону заявив, що після 25 листопада цивільні матимуть можливість задекларувати незареєстровану зброю та залишити на зберігання.
Після того, як особа задекларує зброю, вона матиме право зберігати її упродовж періоду воєнного стану та застосовувати у випадку відсічі збройній агресії, — зазначив Драп’ятий.
Він зауважив, що після завершення воєнного стану, а також 90 днів після, громадянин повинен буде повернути зброю, яка була отримана від сил безпеки і оборони, адже це державна власність. А знайдену і задекларовану зброю він зможе переробити на ті види вогнепальної зброї, яка буде дозволена в цивільному обігу.
Після набуття чинності Закону, 25 листопада, упродовж одного місяця цивільні особи, які мають знайдену, або не задекларовану зброю, повинні будуть звернутися до органів Національної поліції.
Богдан Драп’ятий наголосив, що вже після 25 грудня громадянин України, який знайде зброю — повинен негайно поінформувати про це правоохоронні органи за телефонними номерами — 102, 112 та передати її для декларування, або здати до Національної поліції.
Також заступник міністра додав, що декларуванню підлягають бойові пістолети, автомати та мисливська зброя. Натомість не підлягають — нарізна вогнепальна зброя калібру від 12,7 мм та більше і боєприпаси до неї, кулемети, вогнемети, міномети та інше важке озброєння, яка є у військових.
Рада прийняла закон про декларування зброї громадянами та здачу її до поліції
20 серпня Верховна Рада України проголосувала 291 голосом «За» урядовий Закон № 3899-IX щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.
Цивільні особи, які мають у володінні не задекларовану вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, повинні будуть впродовж місяця звернутися до органів Національної поліції для її декларування або здачі. Це передбачено законопроєкт 9538 щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю, який Верховна Рада 20 серпня прийняла в цілому як закон.
Отже, до другого читання Комітет запропонував доповнити Закон «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» від 3 березня 2022 року №2114-IX нормами про те, що вогнепальна зброя і боєприпаси до неї, отримані відповідно до цієї статті, є державною власністю та можуть перебувати у володінні та користуванні цивільних осіб виключно на підставах і на період, визначених цим законом.
Отримані цивільними особами вогнепальна зброя і боєприпаси до неї можуть застосовуватися цивільними особами для відсічі та стримування збройної агресії рф або інших держав.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 3 місяці з дня набрання ним чинності.
Цивільні особи, які мають у володінні вогнепальну зброю і боєприпаси до неї, що підлягають декларуванню, повинні протягом одного місяця з дня введення в дію цього Закону звернутися до органів Національної поліції для їх декларування або здачі відповідно до цього Закону.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-