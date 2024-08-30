Цивільні зможуть задекларувати й залишити собі незареєстровану зброю. МВС назвало терміни

Після 25 листопада цивільні українці матимуть можливість задекларувати незареєстровану зброю. Таким чином у МВС прокоментували ухвалення Верховною Радою закону щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

В Україні можна буде задекларувати й залишити собі незареєстровану зброю

Заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий в ефірі телемарафону заявив, що після 25 листопада цивільні матимуть можливість задекларувати незареєстровану зброю та залишити на зберігання.

Внаслідок війни Росії проти України, яка триває вже близько 10 років, у громадян України на руках може бути знайдена, або не зареєстрована зброя, видана силами безпеки і оборони. Саме тому Верховна Рада України ухвалила Закон про спрощення декларування вогнепальної зброї. Цей документ передбачає, що громадянин, який знайшов, або має незареєстровану зброю, повинен звернутися до органів Національної поліції з метою її декларування. Богдан Драп’ятий Заступник міністра внутрішніх справ України

Після того, як особа задекларує зброю, вона матиме право зберігати її упродовж періоду воєнного стану та застосовувати у випадку відсічі збройній агресії, — зазначив Драп’ятий.

Він зауважив, що після завершення воєнного стану, а також 90 днів після, громадянин повинен буде повернути зброю, яка була отримана від сил безпеки і оборони, адже це державна власність. А знайдену і задекларовану зброю він зможе переробити на ті види вогнепальної зброї, яка буде дозволена в цивільному обігу.

Таким чином держава зможе уберегти людей від кримінальної відповідальності за незаконне зберігання зброї, а з іншої сторони — для правоохоронних органів це буде додаткова підстава для належного контролю за зброєю, яка є в наших громадян. Поширити

Після набуття чинності Закону, 25 листопада, упродовж одного місяця цивільні особи, які мають знайдену, або не задекларовану зброю, повинні будуть звернутися до органів Національної поліції.

Богдан Драп’ятий наголосив, що вже після 25 грудня громадянин України, який знайде зброю — повинен негайно поінформувати про це правоохоронні органи за телефонними номерами — 102, 112 та передати її для декларування, або здати до Національної поліції.

Також заступник міністра додав, що декларуванню підлягають бойові пістолети, автомати та мисливська зброя. Натомість не підлягають — нарізна вогнепальна зброя калібру від 12,7 мм та більше і боєприпаси до неї, кулемети, вогнемети, міномети та інше важке озброєння, яка є у військових.

Рада прийняла закон про декларування зброї громадянами та здачу її до поліції

20 серпня Верховна Рада України проголосувала 291 голосом «За» урядовий Закон № 3899-IX щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

У громадян буде 30 днів, щоб здати або задекларувати зброю, якщо вони її ще не задекларували. Поширити

Цивільні особи, які мають у володінні не задекларовану вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, повинні будуть впродовж місяця звернутися до органів Національної поліції для її декларування або здачі. Це передбачено законопроєкт 9538 щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю, який Верховна Рада 20 серпня прийняла в цілому як закон.

Отже, до другого читання Комітет запропонував доповнити Закон «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» від 3 березня 2022 року №2114-IX нормами про те, що вогнепальна зброя і боєприпаси до неї, отримані відповідно до цієї статті, є державною власністю та можуть перебувати у володінні та користуванні цивільних осіб виключно на підставах і на період, визначених цим законом.

Отримані цивільними особами вогнепальна зброя і боєприпаси до неї можуть застосовуватися цивільними особами для відсічі та стримування збройної агресії рф або інших держав.

Також закон доповнять статтями, відповідно до яких цивільна особа, яка знайшла вогнепальну зброю, її основні частини або боєприпаси до неї, зобов’язана негайно повідомити Національну поліцію України про такий факт за спеціальним номером «102» або «112» та впродовж 24 годин передати їх до органів Національної поліції в будь-який зручний спосіб для подальшої здачі чи декларування або вказати на їх місцезнаходження для подальшого вилучення. Поширити

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 3 місяці з дня набрання ним чинності.

Цивільні особи, які мають у володінні вогнепальну зброю і боєприпаси до неї, що підлягають декларуванню, повинні протягом одного місяця з дня введення в дію цього Закону звернутися до органів Національної поліції для їх декларування або здачі відповідно до цього Закону.