Граждане смогут задекларировать и оставить себе незарегистрированное оружие. МВД назвало сроки

После 25 ноября у гражданских украинцев будет возможность задекларировать незарегистрированное оружие. Таким образом, в МВД прокомментировали принятие Верховной Радой закона по совершенствованию порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.

В Украине можно будет задекларировать и оставить незарегистрированное оружие

Заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый в эфире телемарафона заявил, что после 25 ноября граждане смогут задекларировать незарегистрированное оружие и оставить на хранение.

В результате войны России против Украины, которая длится уже около 10 лет, у граждан Украины на руках может быть найдено или не зарегистрировано оружие, выданное силами безопасности и обороны. Именно поэтому Верховная Рада Украины приняла Закон об упрощении декларирования огнестрельного оружия. Этот документ предусматривает, что нашедший гражданин или имеющий незарегистрированное оружие должен обратиться в органы Национальной полиции с целью его декларирования. Богдан Драпятый Заместитель Министра внутренних дел Украины

После того, как лицо задекларирует оружие, он будет иметь право хранить его в период военного положения и применять в случае отпора вооруженной агрессии, — отметил Драпятый.

Он отметил, что после завершения военного положения, а также 90 дней спустя, гражданин должен будет вернуть оружие, полученное от сил безопасности и обороны, ведь это государственная собственность. А найденное и задекларированное оружие он сможет переработать в те виды огнестрельного оружия, которое будет разрешено в гражданском обращении.

Таким образом, государство сможет уберечь людей от уголовной ответственности за незаконное хранение оружия, а с другой стороны — для правоохранительных органов это будет дополнительное основание для надлежащего контроля за оружием, которое есть у наших граждан. Поделиться

После вступления в силу Закона, 25 ноября, в течение одного месяца гражданские лица, имеющие найденное или не задекларированное оружие, должны будут обратиться в органы Национальной полиции.

Богдан Драпятый подчеркнул, что уже после 25 декабря гражданин Украины, который найдет оружие, должен немедленно проинформировать об этом правоохранительные органы по телефонным номерам — 102, 112 и передать его для декларирования или сдать в Национальную полицию.

Также замминистра добавил, что декларированию подлежат боевые пистолеты, автоматы и охотничье оружие. Не подлежат — нарезное огнестрельное оружие калибра от 12,7 мм и более и боеприпасы к нему, пулеметы, огнеметы, минометы и другое тяжелое вооружение, которое есть у военных.

Совет принял закон о декларировании оружия гражданами и сдаче его в полицию

20 августа Верховная Рада Украины проголосовала 291 голосом «За» правительственный Закон № 3899-IX по совершенствованию порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.

У граждан будет 30 дней, чтобы сдать или задекларировать оружие, если они его еще не задекларировали. Поделиться

Гражданские лица, имеющие во владении не задекларированное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, должны будут в течение месяца обратиться в органы Национальной полиции для его декларирования или сдачи. Это предусмотрено законопроектом 9538 по совершенствованию порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием, который Верховная Рада 20 августа приняла в целом как закон.

Итак, ко второму чтению Комитет предложил дополнить Закон «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины» от 3 марта 2022 года №2114-IX нормами о том, что огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, полученные в соответствии с настоящей статьей, являются государственной собственностью и могут находиться во владении и пользовании гражданских лиц исключительно по основаниям и на период, определенных этим законом.

Полученные гражданскими лицами огнестрельное оружие и боеприпасы к нему могут применяться гражданскими лицами для отпора и сдерживания вооруженной агрессии России или других государств.

Также закон дополнят статьями, согласно которым гражданское лицо, нашедшее огнестрельное оружие, его основные части или боеприпасы к нему, обязано немедленно сообщить Национальной полиции Украины о таком факте по специальному номеру «102» или «112» и в течение 24 часов передать их в органы Национальной полиции любым удобным способом для последующей сдачи или декларирования или указать на их местонахождение для дальнейшего изъятия. Поделиться

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 3 месяца со дня его вступления в силу.

Гражданские лица, имеющие во владении огнестрельное оружие и подлежащие декларированию боеприпасы к нему должны в течение одного месяца со дня введения в действие настоящего Закона обратиться в органы Национальной полиции для их декларирования или сдачи в соответствии с настоящим Законом.