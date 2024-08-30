Граждане смогут задекларировать и оставить себе незарегистрированное оружие. МВД назвало сроки

После 25 ноября у гражданских украинцев будет возможность задекларировать незарегистрированное оружие. Таким образом, в МВД прокомментировали принятие Верховной Радой закона по совершенствованию порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.
Главные тезисы
- После 25 ноября граждане Украины смогут задекларировать незарегистрированное оружие и оставить на хранение в соответствии с новым законом.
- В случае нахождения незарегистрированного оружия гражданин должен обратиться в органы Национальной полиции для декларирования, иначе может быть привлечен к ответственности.
- Закон также предусматривает возвращение оружия, полученного от сил безопасности и обороны, после окончания военного положения, а найденное оружие можно переработать в разрешенные виды.
- Не подлежат декларированию нарезное оружие калибра от 12,7 мм и более, пулеметы, огнеметы и другое тяжелое вооружение.
- Закон вступает в силу со дня публикации и дает гражданам 30 дней на сдачу или задекларирование незарегистрированного оружия в соответствии с установленным порядком.
В Украине можно будет задекларировать и оставить незарегистрированное оружие
Заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый в эфире телемарафона заявил, что после 25 ноября граждане смогут задекларировать незарегистрированное оружие и оставить на хранение.
После того, как лицо задекларирует оружие, он будет иметь право хранить его в период военного положения и применять в случае отпора вооруженной агрессии, — отметил Драпятый.
Он отметил, что после завершения военного положения, а также 90 дней спустя, гражданин должен будет вернуть оружие, полученное от сил безопасности и обороны, ведь это государственная собственность. А найденное и задекларированное оружие он сможет переработать в те виды огнестрельного оружия, которое будет разрешено в гражданском обращении.
После вступления в силу Закона, 25 ноября, в течение одного месяца гражданские лица, имеющие найденное или не задекларированное оружие, должны будут обратиться в органы Национальной полиции.
Богдан Драпятый подчеркнул, что уже после 25 декабря гражданин Украины, который найдет оружие, должен немедленно проинформировать об этом правоохранительные органы по телефонным номерам — 102, 112 и передать его для декларирования или сдать в Национальную полицию.
Также замминистра добавил, что декларированию подлежат боевые пистолеты, автоматы и охотничье оружие. Не подлежат — нарезное огнестрельное оружие калибра от 12,7 мм и более и боеприпасы к нему, пулеметы, огнеметы, минометы и другое тяжелое вооружение, которое есть у военных.
Совет принял закон о декларировании оружия гражданами и сдаче его в полицию
20 августа Верховная Рада Украины проголосовала 291 голосом «За» правительственный Закон № 3899-IX по совершенствованию порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.
Гражданские лица, имеющие во владении не задекларированное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, должны будут в течение месяца обратиться в органы Национальной полиции для его декларирования или сдачи. Это предусмотрено законопроектом 9538 по совершенствованию порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием, который Верховная Рада 20 августа приняла в целом как закон.
Итак, ко второму чтению Комитет предложил дополнить Закон «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины» от 3 марта 2022 года №2114-IX нормами о том, что огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, полученные в соответствии с настоящей статьей, являются государственной собственностью и могут находиться во владении и пользовании гражданских лиц исключительно по основаниям и на период, определенных этим законом.
Полученные гражданскими лицами огнестрельное оружие и боеприпасы к нему могут применяться гражданскими лицами для отпора и сдерживания вооруженной агрессии России или других государств.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 3 месяца со дня его вступления в силу.
Гражданские лица, имеющие во владении огнестрельное оружие и подлежащие декларированию боеприпасы к нему должны в течение одного месяца со дня введения в действие настоящего Закона обратиться в органы Национальной полиции для их декларирования или сдачи в соответствии с настоящим Законом.
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