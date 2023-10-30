Чому Китай пропустить зустріч на Мальті — відповідь ОП

У Китаї пояснили Україні, що не зможуть взяти участь у зустрічі на Мальті щодо підготовки саміту "Формули миру" через розбіжність графіків.
Чому Китай пропустить зустріч на Мальті
Він додав, що Київ "розраховує на подальшу участь китайської сторони", а також нагадав, що посол Китаю в Україні кілька разів брав участь у зустрічах іноземних дипломатів з керівником ОП України Андрієм Єрмаком щодо роботи над пунктами Формули миру.
Заступник глави Офісу президента України також заявив, що "позиція, роль і участь Китаю в цьому сенсі дуже важливі".
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При цьому речник МЗС не назвав причину відсутності представника Китаю на саміті на Мальті, хоча в попередній зустрічі в Саудівській Аравії брав участь Лі Хуей.
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