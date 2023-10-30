Чому Китай пропустить зустріч на Мальті — відповідь ОП
Категорія
Політика
Дата публікації

Чому Китай пропустить зустріч на Мальті — відповідь ОП

Китай
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

У Китаї пояснили Україні, що не зможуть взяти участь у зустрічі на Мальті щодо підготовки саміту "Формули миру" через розбіжність графіків.

Чому Китай пропустить зустріч на Мальті

Спецпредставник Китаю Лі Хуей брав участь у рамках попередньої зустрічі щодо Формули миру – у Джидді. Цього ж разу – на Мальті – він не зміг взяти участі. У нас була відповідна реакція китайської сторони, що така зустріч не відбудеться через розбіжність графіків, - сказав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Він додав, що Київ "розраховує на подальшу участь китайської сторони", а також нагадав, що посол Китаю в Україні кілька разів брав участь у зустрічах іноземних дипломатів з керівником ОП України Андрієм Єрмаком щодо роботи над пунктами Формули миру.

Заступник глави Офісу президента України також заявив, що "позиція, роль і участь Китаю в цьому сенсі дуже важливі".

Ми знаємо, що Китай періодично нагадує про свої ініціативи щодо мирного врегулювання в Україні. А ми, зі свого боку, говоримо Китаю, що ті пункти, які збігаються з пунктами Формули миру, можуть бути взяті в роботу, наприклад, пункт про територіальну цілісність України та її суверенітет, – сказав Жовква.

Пекін сприятиме переговорам між Росією та Україною щодо миру

Позиція Китаю щодо кризи в Україні послідовна й чітка. Ми завжди відіграємо конструктивну роль для припинення вогню й політичного врегулювання кризи, – відповів дипломат на запитання, чи пов’язана відсутність китайського представника на зустрічі на Мальті з небажанням Пекіна надалі брати участь у пошуку рішень задля припинення війни в Україні.

Китай продовжуватиме по-своєму сприяти мирним переговорам і працювати над політичним урегулюванням кризи, – додав він.

При цьому речник МЗС не назвав причину відсутності представника Китаю на саміті на Мальті, хоча в попередній зустрічі в Саудівській Аравії брав участь Лі Хуей.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Китай відправив військові кораблі на Близький Схід — названо причину
кораблі
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
РФ збільшить постачання газу Угорщині та Китаю цього року
Газпром
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Росія, Китай та Іран стали новою "віссю зла" — американський сенатор Макконнелл
Мітч Макконнелл

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм