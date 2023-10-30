Чому Китай пропустить зустріч на Мальті — відповідь ОП

У Китаї пояснили Україні, що не зможуть взяти участь у зустрічі на Мальті щодо підготовки саміту "Формули миру" через розбіжність графіків.

Чому Китай пропустить зустріч на Мальті

Спецпредставник Китаю Лі Хуей брав участь у рамках попередньої зустрічі щодо Формули миру – у Джидді. Цього ж разу – на Мальті – він не зміг взяти участі. У нас була відповідна реакція китайської сторони, що така зустріч не відбудеться через розбіжність графіків, - сказав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. Поширити

Він додав, що Київ "розраховує на подальшу участь китайської сторони", а також нагадав, що посол Китаю в Україні кілька разів брав участь у зустрічах іноземних дипломатів з керівником ОП України Андрієм Єрмаком щодо роботи над пунктами Формули миру.

Заступник глави Офісу президента України також заявив, що "позиція, роль і участь Китаю в цьому сенсі дуже важливі".

Ми знаємо, що Китай періодично нагадує про свої ініціативи щодо мирного врегулювання в Україні. А ми, зі свого боку, говоримо Китаю, що ті пункти, які збігаються з пунктами Формули миру, можуть бути взяті в роботу, наприклад, пункт про територіальну цілісність України та її суверенітет, – сказав Жовква. Поширити

Пекін сприятиме переговорам між Росією та Україною щодо миру

Позиція Китаю щодо кризи в Україні послідовна й чітка. Ми завжди відіграємо конструктивну роль для припинення вогню й політичного врегулювання кризи, – відповів дипломат на запитання, чи пов’язана відсутність китайського представника на зустрічі на Мальті з небажанням Пекіна надалі брати участь у пошуку рішень задля припинення війни в Україні. Поширити

Китай продовжуватиме по-своєму сприяти мирним переговорам і працювати над політичним урегулюванням кризи, – додав він. Поширити

При цьому речник МЗС не назвав причину відсутності представника Китаю на саміті на Мальті, хоча в попередній зустрічі в Саудівській Аравії брав участь Лі Хуей.