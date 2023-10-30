Почему Китай пропустит встречу на Мальте — ответ ОП

В Китае объяснили Украине, что не смогут принять участие во встрече на Мальте по подготовке саммита "Формулы мира" из-за расхождения графиков.
Почему Китай пропустит встречу на Мальте
Он добавил, что Киев "рассчитывает на дальнейшее участие китайской стороны", а также напомнил, что посол Китая в Украине несколько раз участвовал во встречах иностранных дипломатов с руководителем ОП Украины Андреем Ермаком по работе над пунктами Формулы мира.
Замглавы Офиса президента Украины также заявил, что "позиция, роль и участие Китая в этом смысле очень важны".
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При этом представитель МИД не назвал причину отсутствия представителя Китая на саммите на Мальте, хотя в предыдущей встрече в Саудовской Аравии принимал участие Ли Хуэй.
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