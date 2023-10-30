Почему Китай пропустит встречу на Мальте — ответ ОП

В Китае объяснили Украине, что не смогут принять участие во встрече на Мальте по подготовке саммита "Формулы мира" из-за расхождения графиков.

Почему Китай пропустит встречу на Мальте

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй принимал участие в рамках предварительной встречи по Формуле мира – в Джидде. В этот раз – на Мальте – он не смог принять участие. У нас была ответная реакция китайской стороны, что такая встреча не произойдет из-за расхождения графиков, - сказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква. Поделиться

Он добавил, что Киев "рассчитывает на дальнейшее участие китайской стороны", а также напомнил, что посол Китая в Украине несколько раз участвовал во встречах иностранных дипломатов с руководителем ОП Украины Андреем Ермаком по работе над пунктами Формулы мира.

Замглавы Офиса президента Украины также заявил, что "позиция, роль и участие Китая в этом смысле очень важны".

Мы знаем, что Китай периодически напоминает о своих инициативах мирного урегулирования в Украине. А мы со своей стороны говорим Китаю, что те пункты, которые совпадают с пунктами Формулы мира, могут быть взяты в работу, например, пункт о территориальной целостности Украины и ее суверенитет, – сказал Жовква. Поделиться

Пекин будет способствовать переговорам между Россией и Украиной о мире

Позиция Китая по поводу кризиса в Украине последовательная и четкая. Мы всегда играем конструктивную роль для прекращения огня и политического урегулирования кризиса, – ответил дипломат на вопрос, связано ли отсутствие китайского представителя на встрече на Мальте с нежеланием Пекина участвовать в поиске решений для прекращения войны в Украине. Поделиться

Китай будет продолжать способствовать мирным переговорам и работать над политическим урегулированием кризиса, – добавил он. Поделиться

При этом представитель МИД не назвал причину отсутствия представителя Китая на саммите на Мальте, хотя в предыдущей встрече в Саудовской Аравии принимал участие Ли Хуэй.