Чому люди досі бояться темряви — еволюційний біолог розкрив таємницю тисячоліть

Згадайте останній раз, коли темрява змусила вас нервувати. Можливо, це була нічна парковка, коридор, у якому перегоріла лампочка, або той момент, коли ви прокинулися о третій годині ночі від звуку, який не змогли розпізнати. Ймовірно, ви цього не помітили, але в ту мить ваша грудна клітка, швидше за все, стиснулася, зіниці розширилися, а дихання пришвидшилося.

Еволюційний біолог розкрив таємницю тисячолітнього страху людини

Все це сталося до того, як увімкнулося раціональне мислення. Це фізіологічне збудження не є примхою вашого характеру або тривогою в клінічному сенсі. Це контур виживання, який працює в людському мозку приблизно мільйон років — і він, майже за всіма показниками, функціонує саме так, як було задумано.

Ми схильні вважати страх темряви чимось, що притаманне дітям і з чого дорослі виростають. Педіатри заспокоюють батьків, а культура в цілому ставиться до цього як до етапу розвитку — чарівного у чотири роки і трохи бентежного у дорослої людини. Таке уявлення майже повністю помилкове.

Страх темряви — це не фаза, з якої вид ще не встиг вирости. Це одна з найдавніших, глибоко вкорінених і раціональних реакцій страху в людському репертуарі.

Протягом більшої частини еволюційної історії людства ніч була по-справжньому смертельно небезпечною. Палеонтолог Роберт Харт і антрополог Рассел Сассман у своїй синтетичній праці 2005 року "Людина-жертва" навели переконливі докази того, що ранні гомініди не були переважно мисливцями; вони були здобиччю. Часто і фатально.

Леви, леопарди та плямисті гієни, які й сьогодні залишаються переважно нічними мисливцями, діяли в середовищі, де їхня візуальна перевага над нашими предками була переважною. Леопард в умовах низької освітленості може виявити і вистежити здобич на відстані, де людина фактично сліпа. Ігрове поле вночі не було рівним. Воно мало катастрофічний ухил проти нас.

Саме тут з еволюційною логікою стає важко сперечатися. Уявіть двох ранніх представників роду Homo: одного, який відчував підвищену тривогу після настання темряви, тримався ближче до вогню і здригався від звуків, та іншого, який цього не робив. Тривожний індивід мав більше шансів вижити достатньо довго, щоб залишити потомство.

Протягом сотень тисяч поколінь ця різниця накопичувалася. Те, що ми зараз відчуваємо як дискомфорт на темній парковці, у своїй первісній основі є спадщиною предків, які змогли пережити ніч.

Психолог Мартін Селігман дав цьому явищу назву — "підготовлене навчання" — у знаковій статті 1971 року в журналі Psychological Review. Він підкреслив, що люди біологічно схильні набувати певних страхів набагато легше, ніж інших: темряви, висоти, змій, павуків тощо. Ці страхи засвоюються швидко, часто за один страшний досвід, і дивно стійкі до зникнення через одне лише міркування. Виявляється, ви не можете "вилікувати" логікою контур виживання віком у мільйон років.

Нейробіологи витратили чимало часу, документуючи, чому саме так відбувається. Амігдала (мигдалеподібне тіло) — невелика структура у формі мигдалини, прихована глибоко в мозку — обробляє сигнали загрози швидким шляхом, який повністю обходить свідоме мислення. Коли візуальна інформація неоднозначна або відсутня, як у темряві, амігдала за замовчуванням обирає консервативну інтерпретацію: припускай небезпеку.

Це іноді називають евристикою "краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати", і це не метафора. Це вимірювана нейронна політика. Дослідники підкріпили це розуміння в теоретичному огляді 2001 року в журналі Molecular Psychiatry, припустивши, що мигдалина сильніше реагує на невизначеність, ніж на чітко ідентифіковані загрози, тому що невизначеність — це умова, за якої хибнонегативні результати (пропуск реальної небезпеки) обходяться найдорожче.

Існує також біологія, яка вмикається ще до того, як ви усвідомлюєте, що стало темно. У дослідженні 2002 року, опублікованому в журналі Science, вчені ідентифікували популяцію власних світлочутливих гангліозних клітин сітківки, що містять фотопігмент під назвою меланопсин.

Це не палички і колбочки стандартного зору, оскільки вони не формують зображення. Натомість їхнє завдання — виявляти наявність або відсутність світла і передавати цю інформацію до центрів циркадних ритмів та збудження мозку. Коли світло зникає, ці клітини запускають каскад реакцій, що включає зміни рівня кортизолу, норадреналіну та всієї архітектури стресової реакції. Це вказує на те, що ваше тіло не чекає, поки ви вирішите стати пильним; сама темрява є сигналом тривоги.

Страх темряви — це не провал раціональності. Це раціональність дуже старого типу, вивірена реакція на світ, у якому темрява була надійно, статистично й емпірично небезпечною. Той факт, що ми переносимо її у світ, який зробив ніч значною мірою безпечною, не робить цю реакцію ірраціональною.