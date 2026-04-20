Почему люди до сих пор боятся темноты — эволюционный биолог раскрыл тайну тысячелетий
Вспомните в последний раз, когда тьма заставила вас нервничать. Возможно, это была ночная парковка, коридор, в котором перегорела лампочка, или тот момент, когда вы проснулись в три часа ночи от звука, который не смогли распознать. Вероятно, вы этого не заметили, но в тот момент ваша грудная клетка, скорее всего, сжалась, зрачки расширились, а дыхание ускорилось.

Главные тезисы

  • Страх темноты эволюционно обусловлен и играл важную роль в выживании наших предков.
  • Ночью для древних людей было действительно опасно из-за хищников, имевших преимущество в низкой освещенности.

Эволюционный биолог раскрыл тайну тысячелетнего страха человека

Все это произошло прежде, чем включилось рациональное мышление. Это физиологическое возбуждение не является капризом вашего характера или тревогой в клиническом смысле. Это контур выживания, который работает в человеческом мозге около миллиона лет — и он, почти по всем показателям, функционирует именно так, как было задумано.

Мы склонны считать страх тьмы чем-то, что присуще детям и из чего взрослые вырастают. Педиатры успокаивают родителей, а культура в целом относится к этому как к этапу развития — волшебного в четыре года и немного смущающего у взрослого человека. Такое представление почти полностью ошибочно.

Страх тьмы — это не фаза, из которой вид еще не успел вырасти. Это одна из самых древних, глубоко укорененных и рациональных реакций страха в человеческом репертуаре.

В течение большей части эволюционной истории человечества ночь была по-настоящему смертельно опасна. Палеонтолог Роберт Харт и антрополог Рассел Сассман в своем синтетическом труде 2005 года "Человек-жертва" привели убедительные доказательства того, что ранние гоминиды не были преимущественно охотниками; они были добычей. Часто и роково.

Львы, леопарды и пятнистые гиены, которые и сегодня остаются преимущественно ночными охотниками, действовали в среде, где их визуальное преимущество над нашими предками было подавляющим. Леопард в условиях низкой освещенности может выявить и выследить добычу на расстоянии, где человек фактически слеп. Игровое поле ночью не было ровным. Оно имело катастрофический уклон против нас.

Именно здесь с эволюционной логикой становится тяжело спорить. Представьте двух ранних представителей рода Homo: одного, испытывавшего повышенную тревогу после наступления темноты, держался поближе к огню и содрогался от звуков, и другого, не делавшего этого. Тревожный индивид имел больше шансов выжить достаточно долго, чтобы оставить потомство.

В течение сотен тысяч поколений эта разница накапливалась. То, что мы сейчас ощущаем как дискомфорт на темной парковке, в своей первоначальной основе наследие предков, которые смогли пережить ночь.

Психолог Мартин Селигман дал этому явлению название — "подготовленное обучение" — в знаковой статье 1971 года в журнале Psychological Review. Он подчеркнул, что люди биологически склонны приобретать определенные страхи гораздо легче, чем других: тьмы, высоты, змей, пауков и т.д. Эти страхи усваиваются быстро, часто за один страшный опыт, и удивительно устойчивы к исчезновению из-за одного лишь соображения. Оказывается, вы не можете "вылечить" логикой контур выживания в возрасте миллиона лет.

Нейробиологи потратили много времени, документируя, почему именно так происходит. Амигдала (миндалевидное тело) — небольшая структура в форме миндалины, скрытая глубоко в мозгу — обрабатывает сигналы угрозы быстрым путем, полностью обходящим сознательное мышление. Когда визуальная информация неоднозначна или отсутствует, как в темноте, амигдала по умолчанию выбирает консервативную интерпретацию: предполагай опасность.

Это иногда называют эвристикой "лучше перестраховаться, чем потом жалеть", и это не метафора. Это измеряемая нейронная политика. Исследователи подкрепили это понимание в теоретическом обзоре 2001 года в журнале Molecular Psychiatry, предположив, что миндалина сильнее реагирует на неопределенность, чем на четко идентифицированные угрозы, потому что неопределенность — это условие, при котором ошибочно отрицательные результаты (пропуск реальной опасности).

Существует также биология, которая включается до того, как вы осознаете, что стало темно. В исследовании 2002 года, опубликованном в журнале Science, ученые идентифицировали популяцию собственных светочувствительных ганглиозных клеток сетчатки, содержащих фотопигмент под названием меланопсин.

Это не палочки и колбочки стандартного зрения, поскольку они не формируют изображение. Их задача — выявлять наличие или отсутствие света и передавать эту информацию в центры циркадных ритмов и возбуждение мозга. Когда свет исчезает, эти клетки запускают каскад реакций, включающий изменения уровня кортизола, норадреналина и архитектуры всей стрессовой реакции. Это указывает на то, что ваше тело не ждет, пока вы решите стать бдительным; самая тьма является сигналом тревоги.

Страх тьмы — это не провал рациональности. Это рациональность очень старого типа, выверенная реакция на мир, в котором тьма была надежной, статистической и эмпирически опасной. Тот факт, что мы переносим ее в мир, который сделал ночь в значительной степени безопасной, не делает эту иррациональную реакцию.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Живут ли люди в "Матрице" — результаты исследования
Мы не живем в "Матрице"
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Что скрывает Антарктида под ледяным "одеялом" — данные инновационного исследования
Антарктида
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые бьют тревогу из-за деоксигенации океана — данные исследования
океан

