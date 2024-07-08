Чому РФ ховає Т-72 на складах попри дефіцит танків на фронті — відповідь експертів

Російські війська щомісяця втрачають в Україні майже 100 танків. При цьому промисловість будує не більше 50 протягом 30 днів.
Головні тези:
- Російські війська зазнають великі втрати танків у війні проти України, але залишаться з резервом Т-72 на складах.
- У зусиллях компенсувати втрати росіяни відновлюють та модернізують старі танки та направляють на фронт разом із новими.
- Т-72 мають автоматичне заряджання, що ускладнює їх обслуговування та ремонт у порівнянні з іншими застарілими моделями.
- Російські швидкість відновлення старих танків стрімко зменшується, що може вплинути на їхні наступальні можливості.
- До 2024 року планується введення в армію РФ приблизно 1500 танків та 3000 зразків іншої бронетехніки.
Росії не вистачає танків, але тисяча Т-72 залишається на складах
Як пише Forbes, щоб компенсувати втрати, росіяни витягують старі танки часів холодної війни з довгострокового зберігання, відновлюють їх, модернізують, а потім відправляють на фронт разом із новими. Попри такі проблеми, росіяни здебільшого не використовують найстаріші Т-72, які мають тоншу броню та гірші засоби керування вогнем.
За двадцять вісім місяців повномасштабної війни Росії проти України запаси російських танків скоротились:
Т-55 - на 31%;
Т-62 — на 37%,
Т-80Б — на 79%.
Т-72 - на 9%.
Зазначається, що відновити можна практично будь-який застарілий танк. Навіть повністю проіржавілий бак можна зачистити та відшліфувати, а інші компоненти - замінити.
Однак, така глибока реставрація надзвичайно трудомістка та дорога. Ймовірно, через це у РФ не відновлюють Т-72, спрямовуючи гроші на нову техніку.
Останнє важко обслуговувати, а тому армія США та багатьох країн НАТО ніколи не використовують цю технологію у своїх танках. В оцінці 1982 року Центральне розвідувальне управління США похвалило автоматичне заряджання Т-72 за його швидкість, але відзначило його складність. Це робить старіший Т-55 простішим для відновлення ніж молодший Т-72.
Таким чином росіяни відновлюють нові складні, а також старі й прості танки. Старі й складні машини вони оминають, оскільки ті потребують багато часу та грошей для повернення у робочий стан.
За словами аналітика Річарда Верекера, на найстаріші Т-72 припадає 10% втрат російських Т-72.
Російські танки у війні проти України
Раніше Highmarsed зазначав, що у Росії різко скоротилися темпи відновлення старих танків. Росія зняла зі зберігання близько 2500 танків, водночас за останній рік темпи робіт знизилися вдвічі - зі 115 до приблизно 60 танків на місяць.
Як пояснює аналітик, спочатку у Росії було багато резервних танків у хорошому стані, які можна було швидко виводити зі зберігання, і темпи, ймовірно, були навіть вищими за 115 на місяць, що давало змогу компенсувати високі початкові втрати.
У 2024 році військово-промисловий комплекс РФ планує поставити армії приблизно 1500 танків і 3000 зразків іншої бронетехніки. Така ж кількість запланована і на наступний рік.
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