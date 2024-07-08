Чому РФ ховає Т-72 на складах попри дефіцит танків на фронті — відповідь експертів

Російські війська щомісяця втрачають в Україні майже 100 танків. При цьому промисловість будує не більше 50 протягом 30 днів.

Росії не вистачає танків, але тисяча Т-72 залишається на складах

Як пише Forbes, щоб компенсувати втрати, росіяни витягують старі танки часів холодної війни з довгострокового зберігання, відновлюють їх, модернізують, а потім відправляють на фронт разом із новими. Попри такі проблеми, росіяни здебільшого не використовують найстаріші Т-72, які мають тоншу броню та гірші засоби керування вогнем.

За двадцять вісім місяців повномасштабної війни Росії проти України запаси російських танків скоротились:

Т-55 - на 31%;

Т-62 — на 37%,

Т-80Б — на 79%.

Т-72 - на 9%.

Зазначається, що відновити можна практично будь-який застарілий танк. Навіть повністю проіржавілий бак можна зачистити та відшліфувати, а інші компоненти - замінити.

Однак, така глибока реставрація надзвичайно трудомістка та дорога. Ймовірно, через це у РФ не відновлюють Т-72, спрямовуючи гроші на нову техніку.

Навіщо Кремлю витрачати гроші на відновлення 70-річних Т-55 і 60-річних Т-62, а не 50-річних Т-72? Відповідь, швидше за все, полягає в тому, що Т-55 і Т-62 мають людей для заряджання в екіпажах з чотирьох осіб, а Т-72 мають автоматичне заряджання, яке замінюють четвертого члена екіпажу, - пояснює видання. Поширити

Останнє важко обслуговувати, а тому армія США та багатьох країн НАТО ніколи не використовують цю технологію у своїх танках. В оцінці 1982 року Центральне розвідувальне управління США похвалило автоматичне заряджання Т-72 за його швидкість, але відзначило його складність. Це робить старіший ​​Т-55 простішим для відновлення ніж молодший Т-72.

Таким чином росіяни відновлюють нові складні, а також старі й прості танки. Старі й складні машини вони оминають, оскільки ті потребують багато часу та грошей для повернення у робочий стан.

За словами аналітика Річарда Верекера, на найстаріші Т-72 припадає 10% втрат російських Т-72.

Я не думаю, що настане певний момент, коли у Росії закінчаться танки, але їхній танковий парк, швидше за все, з часом буде повільно, але постійно скорочуватися, що вплине на їхні наступальні можливості, - йдеться у повідомленні OSINT-аналітика Highmarsed в мережі X. Поширити

Російські танки у війні проти України

Раніше Highmarsed зазначав, що у Росії різко скоротилися темпи відновлення старих танків. Росія зняла зі зберігання близько 2500 танків, водночас за останній рік темпи робіт знизилися вдвічі - зі 115 до приблизно 60 танків на місяць.

Як пояснює аналітик, спочатку у Росії було багато резервних танків у хорошому стані, які можна було швидко виводити зі зберігання, і темпи, ймовірно, були навіть вищими за 115 на місяць, що давало змогу компенсувати високі початкові втрати.

У 2024 році військово-промисловий комплекс РФ планує поставити армії приблизно 1500 танків і 3000 зразків іншої бронетехніки. Така ж кількість запланована і на наступний рік.